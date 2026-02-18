Қонаевтағы желкенді спорт орталығы әкімдік қарамағына өтті
Нысан Қапшағай су қоймасының оңтүстік-батыс жағалауында орналасқан.
Желкенді спорт оқу-жаттығу орталығы Қонаев әкімдігінің коммуналдық меншігіне қабылданды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұған дейін нысан "Қонаев" ӘКК» АҚ-ның қарамағында болған. Қонаев әкімдігінің қаулысына сәйкес, желкенді спорттың оқу-жаттығу орталығы қаланың коммуналдық меншігіне мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімінің теңгеріміне өтеусіз қабылдап алынды. Теңгерімдік құны – 31 649000 теңге. Нысан Қапшағай су қоймасының оңтүстік-батыс жағалауында орналасқан. Аумағы – 2 гектар, нысанның ауданы – 380 шаршы метр.
Бүгінде Қонаевта желкенді қайық спорт түрін дамыту көзделіп отыр. Осы мақсатта екі жол қарастырылады, бірі - бюджет есебінен нысанды жаңғырту болса, екіншісі – инвесторларды тарту арқылы орталықтың жұмысын жандандырып, ғимаратты жаңалау. Қазіргі таңда инвесторлардан бес түрлі жоба түсіп, қарастырылып жатыр, – деп жазылған әкімдіктің таратқан хабарламасында.
Қала басшысы осы түйткілді бақылауға алуды әкім аппаратына тапсырды.
