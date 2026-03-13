Қолайсыз ауа райына байланысты Павлодар облысында жол жабылды

"ҚазАвтоЖол" Павлодар облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 13 наурыз сағат 21:30-да ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жолаушылар тасымалдайтын рейстік автобустар мен дизель отынымен жүретін автокөліктердің қозғалысына шектеу енгізіледі: 

- "Астана — Шідерті — Павлодар — Успенка — РФ шекарасы" автожолының 0 — 152 шақырым аралығы (Павлодар қаласы — РФ шекарасы); 

- "Павлодар — Шарбақты — РФ шекарасы" автожолының 0 — 112 шақырым аралығы (Павлодар қаласы — РФ шекарасы). 

Жолды 2026 жылы 14 наурыз сағат 08:00-да ашу жоспарланған. 

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

Ең оқылған:

