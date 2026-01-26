Қолайсыз ауа райы: Қызылорда облысында жол жабылды

"ҚазАвтоЖол" Қызылорда облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 26 қаңтар сағат 22:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1644-1806 шақырым аралығындағы учаскесінде (Жосалы ауданынан Қызылорда қаласына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.
Жолды 2026 жылғы 27 қаңтар сағат 08:00-де ашу жоспарланған.
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.