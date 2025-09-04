ҚМА Нұрлан Нығматуллиннің ұлына қатысты іске пікір білдірді

Мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматуллиннің ұлы Нұрхан Нұрланұлына қатысты іс тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді.
Ешқандай өзгеріс жоқ. Бұған дейін Алматы қаласы Экономикалық тергеу департаментінің өндірісінде қылмыстық іс болған. Аталған іс халықаралық тергеу тапсырмасының жолдануына байланысты уақытша тоқтатылды, - деп жауап берді Жеңіс Елемесов Сенаттың кулуарында берген сұхбатында.
Сонымен қатар ҚМА басшысының орынбасары Нұрлан Нығматуллиннің ұлы Нұрхан Нұрланұлының істегі мәртебесіне тоқталды.
Әзірге ол куәгер. Біздің сұранысымызға қатысты ақпарат келген соң мәртебесі анықталады, - деп нақтылады ҚМА өкілі.