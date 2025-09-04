Қазақстанның соңғы жаңалықтары
ҚМА: Ақмәди Сарбасов ісінде тағы екі шенеунік күдікке ілінді

Бүгiн, 12:47
gov.kz
Фото: gov.kz

Қаржы мониторингі агенттігі бұрынғы Еңбек және халықты әлеуметтік қолдау вице-миниистрі Сарбасов ісіне қатысты тың мәліметті жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлімдеді.

Айтуынша, бұрынғы вице-министр ісіне тағы бір шенеунік пен белгілі банк басшысының қатысы бар.

Оның (Ақмәди Сарбасовтың – ред.) істегі қазіргі мәртебесі – күдікті. Қазіргі уақытта пара алу дерегіне қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Ол қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасымен қамтылған. Сондай-ақ іс бойынша онымен бірге екі фигурант бар. Олар: бұрынғы Денсаулық сақтау вице-министрі Дәулет Арғындықов пен Forte Bank акционерлік қоғамы төрағасының экс-орынбасары Руслан Омаров, - деп атап өтті ҚМА басшысының орынбасары Жеңіс Елемесов Сенаттың кулуарында берген сұхбатында.

Еске салайық, бұған дейін бұрынғы Еңбек вице-министрі, кейін Еңбек ресурстарын дамыту орталығының басшысы болған Ақмәди Сарбасовтың қамауға алынғанған еді.

