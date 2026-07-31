ҚХП «Мемориалдық аймақ» іздестіру жасағымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды
Астанада ұзақ жылдар бойы хабар-ошарсыз кеткен деп саналған Ұлы Отан соғысы қатысушыларының тағдырын анықтауға арналған іс-шара өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жиын аясында Қазақстан Халық партиясы «Мемориалдық аймақ» қоғамдық бірлестігімен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды.
Келісім іздестіру экспедицияларына қолдау көрсетуді, архивтік жұмыстарды жүргізуді, қаза тапқан әскери қызметшілердің тағдырын анықтауға және олардың есімін ұлықтауға бағытталған бірлескен жобаларды жүзеге асыруды көздейді.
Іздестіру жасағының жетекшісі, профессор Майдан Құсайыновтың айтуынша, ұйым бұл жұмыспен шамамен 40 жылдан бері айналысып келеді. Іздестірушілер шайқас өткен жерлерге барып, қаза тапқан сарбаздардың сүйектерін іздеп табады, өлім медальондары мен архивтік құжаттар арқылы олардың кім екенін анықтайды, қайта жерлеу рәсімдерін ұйымдастырып, Естелік кітаптарындағы мәліметтерді нақтылайды.
Біз ұрыс болған жерлерде жұмыс істейміз. Қаза тапқан жауынгерлерді тауып, өлім медальондары арқылы олардың есімдерін анықтаймыз. Кейін Естелік кітаптарына түзетулер енгіземіз. Яғни ол адам хабар-ошарсыз кеткен емес, шайқаста қаза тапқан деп көрсетіледі, – деді Майдан Құсайынов.
Оның айтуынша, іздестіру жасағы қазақстандық дивизиялар соғысқан Ленинград облысында, сондай-ақ 106-шы қазақ атты әскер дивизиясы шайқасқан Харьков маңында экспедициялар жүргізген. Табылған жеке заттар, қару-жарақ бөлшектері мен басқа да жәдігерлер музейлерге тапсырылған.
Қазақстан Халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов меморандумның басты мақсаты іздестіру жұмыстарын жалғастырып, тарихи жадыны сақтауға ықпал ету екенін айтты.
Жыл өткен сайын Ұлы Отан соғысының ардагерлері азайып барады. Біз үшін майданда соғысқан және тылда еңбек еткен жандардың ерлігін ұмытпай, оны келер ұрпаққа жеткізу өте маңызды, – деді ол.
Іс-шараға іздестіру жасағының арқасында тағдыры анықталған майдангерлердің немерелері мен шөберелері де қатысты. Олар іздестірушілермен және жиынға келген өзге қатысушылармен бірге ата-бабаларын еске алып, құрмет көрсетті.
Жиын барысында тағдыры анықталған бірнеше әскери қызметшінің туыстарына наградалары табысталды.
Ұйымдастырушылар іздестіру және архивтік жұмыстардың жалғасуы әлі де көптеген отбасының туған-туыстарының тағдыры туралы білуіне мүмкіндік беретінін атап өтті.
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