«Қазпоштадан» келген хабарлама қауіпті болуы мүмкін: Бас прокуратура дабыл қақты
Сәлемдемені жеткізу үшін мекенжайыңызды нақтылауды сұрайтын хабарлама келсе, асықпаңыз. Бір сілтеменің артында не жасырылған?
Бас прокуратура қазақстандықтардың дербес деректерін ұрлауға бағытталған интернет-алаяқтықтың жаңа схемасы туралы ескерту жасады. Қаскөйлер өздерін «Қазпошта» қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға сәлемдеме жеткізу туралы жалған хабарламалар жіберіп жатыр. Бұл туралы BAQ.KZ Бас прокуратураға сілтеме жасап хабарлайды.
Алаяқтар қандай хабарлама жіберіп жатыр?
Бас прокуратураның мәліметінше, 2026 жылғы 9 қарашадан бастап азаматтарға +212 6 12 82 15 27 шетелдік абоненттік нөмірінен сәлемдеменің жеткізілетіні туралы хабарламалар келе бастаған. Мұндай хабарламалар басқа нөмірлерден де жіберілуі мүмкін.
Алаяқтар жеткізу мекенжайын нақтылау қажеттігін алға тартып, хабарлама алушыларға қоса берілген сілтемеге өтіп, жетіспейтін мәліметтерді толтыруды ұсынады. Хабарламаның шынайы көрінуі үшін сілтемені ашу тәртібі көрсетілген арнайы нұсқаулық та жіберіледі.
Жалған сілтеме арқылы қандай деректерді ұрлайды?
Алайда хабарламадағы сілтеме пошта қызметінің ресми сервисіне ұқсатып жасалған жалған интернет-ресурсқа бағыттайды. Іс жүзінде бұл – азаматтардың дербес деректерін жинауға арналған фишингтік сайт.
Ол арқылы алаяқтар пайдаланушылардың тұрғылықты мекенжайы мен өзге де құпия ақпаратын иемденуге тырысады. Жалған ресурс пошта қызметінің ресми парақшасына ұқсатып жасалғандықтан, азаматтар оның алаяқтық мақсатта құрылғанын бірден аңғармауы мүмкін.
Алаяқтар мемлекеттік тілді де пайдаланып жатыр
Бас прокуратураның айтуынша, бұл схеманың тағы бір қауіпті тұсы – хабарламалардың мемлекеттік тілде таралуы.
Алаяқтар ресми-іскерлік стильді, пошта қызметтерінің хабарламаларына тән сөз тіркестері мен атрибуттарды пайдаланады. Мұның барлығы хабарламаның түпнұсқа екеніне сендіру үшін жасалады.
Нәтижесінде азаматтар күмәнді сілтемелерге өтіп, өздерінің дербес деректері мен қаржылық ақпаратына қолжетімділікті қаскөйлерге беріп қоюы мүмкін.
Бас прокуратура азаматтарға не ескертеді?
Осыған байланысты Бас прокуратура қазақстандықтарды интернетте сақ болуға шақырады. Атап айтқанда:
- күмәнді хабарламалардағы сілтемелерге өтпеңіз;
- белгісіз интернет-ресурстарға жеке және банктік деректеріңізді енгізбеңіз;
- сәлемдеменің жеткізілуі туралы ақпаратты тек пошта қызметтерінің ресми арналары арқылы тексеріңіз.
Есте сақтаңыз: сәлемдеме туралы зиянсыз көрінетін хабарламаның артында жеке деректеріңізді иемдену және ақшаңызды ұрлау әрекеті жасырынуы мүмкін.
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