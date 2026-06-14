Қазақстанның туристік інжу-маржаны: Бурабай тағы бір рекорд орнатты
Қазақстанның ең танымал демалыс орындарының бірі саналатын Бурабайда туристер саны мен көрсетілетін қызмет көлемі жыл сайын артып келеді.
Бурабай әлдеқашан демалыс күндері ғана баратын танымал курорт болудан қалды. Бүгінде ол жыл сайын еліміздің түкпір-түкпірінен және шетелден жүздеген мың туристі тартатын Қазақстанның ең танымал туристік брендтерінің біріне айналды.
Көлдер, қарағайлы ормандар, гранит жартастар, дамыған инфрақұрылым мен жаңа туристік нысандардың үйлесімі бұл өңірді отбасылық демалыс үшін де, белсенді туризмді ұнататындар үшін де тартымды етеді.
Бурабайға деген қызығушылық жыл сайын артып келеді. Ақмола облысы әкімдігінің мәліметінше, 2025 жылдың тоғыз айында ғана Щучье-Бурабай курорттық аймағына шамамен 1,45 миллион адам келген. Оның ішінде 380 мыңнан астам турист қонақүйлер мен орналастыру орындарының қызметін пайдаланған. Жалпы өңірдегі туристер саны 1,6 миллионнан асты.
Сонымен қатар шетелден келген қонақтар саны 20 мыңға жуықтап, өткен жылмен салыстырғанда 27 пайызға өсті. Шетелдік туристер негізінен Ресей, Қытай, Өзбекстан, Германия, Түркия, Ұлыбритания және АҚШ елдерінен келеді.
Мамандар Бурабайдың танымалдылығының артуын тек табиғатымен ғана емес, туристік инфрақұрылымның ауқымды жаңғыртылуымен де байланыстырады.
Соңғы жылдары мұнда жаңа шолу алаңдары, абаттандырылған жағажайлар, велосипед жолдары, экосоқпақтар, демалыс аймақтары мен заманауи туристік қызметтер пайда болды. Сонымен қатар Астана – Бурабай бағыты бойынша жүрдек электр пойызы іске қосылды, жарықтандыру және навигация жүйелері жаңартылды. Бұдан бөлек, тікұшақпен экскурсия жасау секілді демалыстың жаңа түрлері дами бастады.
Бүгінде Бурабай тек әйгілі Оқжетпес пен Жұмбақтаспен ғана шектелмейді. Курорт үнемі жаңарып, туристерге жаңа қызықты орындарды ұсынып келеді.
Осы жазда міндетті түрде баруға болатын бес орын туралы айтып береміз.
«Кебістас жартасы» – Бурабайдың ең көркем көрінісі ашылатын орын
Курорттағы ең әсерлі орындардың бірі – «Кебістас жартасы» шолу алаңы. Туристер оны көбіне «Туфелька» деп атайды.
Бұл орын биіктеу жерде орналасқан және одан Бурабай көлі, Оқжетпес жартасы, Жұмбақтас аралы мен ұлттық парктің ұлан-ғайыр қарағайлы ормандары алақандағыдай көрінеді.
Осы жерден курорттың ең танымал көріністерінің бірі ашылады. Әсіресе күн шығар және күн батар шақта табиғат ерекше әсем күйге енеді. Күн сәулесі жартастар мен көл бетін алтын түске бояп, қайталанбас көрініс қалыптастырады.
Келушілер үшін демалыс орындары, күркелер мен фотосуретке түсуге арналған арнайы алаңдар жасалған.
Жолының қолайлы болуының арқасында бұл жерге балалы отбасылар мен егде жастағы адамдар да оңай көтеріле алады.
Көптеген турист дәл осы жерде демалыстың ең әдемі суреттерін түсіріп, кейін олар Бурабай сапарының өзіндік белгісіне айналады.
Бурабай зообағы – жануарларды құтқаратын мекен
Отбасымен демалушылар міндетті түрде баратын орындардың бірі – Бурабай зообағы.
Бұл жай ғана шағын хайуанаттар бағы емес, жануарлар мен құстарды бағып-күту және оңалту орталығы. Мұндағы көптеген жануарлар түрлі жарақат алғаннан немесе әлсіреген күйде табылғаннан кейін жеткізілген.
Орталық қызметкерлері оларды емдеп, мүмкін болған жағдайда табиғи мекендеу ортасына қайта жібереді.
Қазіргі уақытта мұнда жануарлар мен құстардың шамамен отызға жуық түрін көруге болады.
Әсіресе бүркіттер, қарақұстар, тауыс құстары, аққулар және басқа да жануарлар келушілердің ерекше қызығушылығын тудырады.
Зообаққа келушілер өңірдің жануарлар әлемімен танысып қана қоймай, ұлттық парктің табиғи мұрасын сақтаудың маңызын да тереңірек түсіне алады.
Өйткені дәл Бурабай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің аумағында құстардың 200-ге жуық түрі мекендейді. Олардың көпшілігі сирек кездесетін әрі қорғауға алынған.
Зообақтың маңында жаңартылған Щучинск дендросаябағы да орналасқан.
Қайта жаңғырту жұмыстарынан кейін ол жаңа аллеялары, жарықтандыру жүйесі және заманауи ландшафттық шешімдері бар серуендеуге арналған жайлы орынға айналды.
Dinoworld Burabay – динозаврлар дәуіріне саяхат
Курорттағы ең жаңа туристік нысандардың бірі – 2026 жылдың жазында ашылған Dinoworld Burabay тақырыптық саябағы.
Қысқа уақыт ішінде бұл орын отбасылық демалысқа арналған ең танымал локациялардың біріне айналды.
Мұнда табиғи көлемде жасалған ондаған динозавр мүсіні орнатылған. Ал интерактивті элементтер балаларға ежелгі дәуірді зерттеп жүргендей әсер сыйлайды.
Келушілер алып жорғалаушылармен суретке түсіп, түрлі тақырыптық ойындарға қатыса алады және танымдық бағдарламаларды тамашалайды.
Жоба авторлары ойын-сауық пен білім беруді ұштастыруға басымдық берген. Сондықтан саябақ балаларға ғана емес, ересектерге де қызықты.
Осындай нысандардың пайда болуы Бурабайдың туристік мүмкіндіктері кеңейіп келе жатқанын көрсетеді. Енді мұнда тек табиғат аясында демалып қана қоймай, заманауи ойын-сауық орталықтарына да баруға болады.
Абылай хан алаңындағы жоғары технологиялар
Қазіргі таңда курорттағы ең ерекше орындардың бірі – Абылай хан алаңында орналасқан жаңартылған мультимедиялық кешен.
Кешен ауқымды жаңғыртудан кейін Қазақстандағы ең заманауи интерактивті музейлердің біріне айналды.
Мұндағы тоғыз тақырыптық зал келушілерді Ұлы даланың тарихымен, қазақ хандарының өмірімен, халықтың дәстүрі мен мәдени мұрасымен таныстырады.
Ең әсерлі орындардың бірі – панорамалық проекция залы.
Заманауи технологиялардың көмегімен мұнда толықтай қатысып отырғандай әсер қалыптасады.
Басқа залдарда голограммалар, мультимедиялық инсталляциялар мен интерактивті элементтер қолданылған.
Келушілер Қазақстанның табиғи көрікті жерлеріне виртуалды саяхат жасап, қазақ руларының шежіресімен таныса алады, тарихи оқиғалардың көріністерін тамашалап, тіпті көне дәуір жауынгерінің рөлін сезініп көруге мүмкіндік алады.
Мұндай формат әсіресе жастар мен шетелдік туристер арасында сұранысқа ие. Себебі олар тарихты заманауи технологиялар арқылы қабылдауды жеңіл көреді.
Иманай бұлағы – қарағайлы орман ішіндегі тыныштық мекені
Табиғатпен етене жақын болып, тыныштық іздейтіндер үшін ең қолайлы орындардың бірі – Иманай бұлағы.
Бұл бұлақ таулы аймақтан бастау алып, әйгілі «биші қайыңдар» тоғайы арқылы ағып өтіп, кейін Бурабай көліне құяды.
Жол бойындағы бір тұста су шағын әрі көркем сарқырама түзеді.
Маршрут бойында ағаш төсеніштер, баспалдақтар, шолу алаңдары және демалуға арналған орындар жасалған.
Мұнда қаланың қарбалас тіршілігінен алыстап, бірнеше сағат бойы судың сылдыры мен қарағайлы орманның жұпар ауасын тамашалауға болады.
Бұл орынға қатысты халық арасында аңыз да сақталған.
Аңыз бойынша Иманай есімді емші жолаушыларға көмектесіп, сырқат адамдарды емдеген. Бұлақтың атауы да соның құрметіне қойылған деседі.
Бүгінде бұлаққа апаратын экосоқпақ Бурабайдағы ең танымал серуен бағыттарының бірі саналады.
Неліктен Бурабай еліміздің басты курорты болып қала береді?
Бурабайдың танымалдығының артуына бірнеше фактор әсер етіп отыр.
Біріншіден, оның көлік қатынасы жағынан қолжетімділігі жоғары.
Астанадан курортқа бірнеше сағаттың ішінде жетуге болады.
Екіншіден, мұнда демалыстың бірнеше түрі қатар дамыған. Атап айтқанда, жағажай демалысы, экотуризм, сауықтыру туризмі, отбасылық демалыс, спорттық және танымдық туризм мүмкіндіктері ұсынылады.
Үшіншіден, мемлекет пен жергілікті билік курорттық аймақты дамытуға белсенді түрде инвестиция салып келеді.
Соңғы жылдары жолдар жөнделіп, қоғамдық кеңістіктер абаттандырылды, туристік бағыттар жаңартылып, қонақтар үшін жаңа тартымды орындар ашылды.
Жаңа қонақүйлер мен сервистік нысандар салынып жатыр. Қолданыстағы қонақүйлердің нөмірлік қоры жаңартылып, заманауи визит-орталықтар мен белсенді демалысқа арналған қосымша мүмкіндіктер пайда болуда.
Сондықтан да «Бурабай» ұлттық табиғи паркі Қазақстандағы ұлттық парктердің ішінде ең көп келуші қабылдайтын орын болып қала береді.
Тек 2025 жылдың алғашқы жеті айының өзінде мұнда 600 мыңнан астам адам келген.
Қазақстанның туристік інжу-маржаны
Жыл өткен сайын Бурабай жай ғана демалыс орны емес, халықаралық деңгейдегі төрт маусымдық туристік орталыққа айналып келеді.
Биылғы жазда да курорт қонақтарын жаңа бағыттармен, заманауи нысандармен және көз тартар табиғатымен қарсы алуға дайын.
Сұлулығы мен табиғи ерекшелігінің арқасында Бурабайды көпшілік әлдеқашан «Қазақстанның Швейцариясы» деп атап кеткен.
Сондықтан табиғат аясында тынығып, жаңа әсер алғысы келетіндер үшін Бурабай осы жаздағы ең тартымды бағыттардың бірі болып қала береді.
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