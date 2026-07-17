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  • Қазақстанның су добынан ерлер құрамасы Азия чемпионатын ірі жеңіспен бастады

Қазақстанның су добынан ерлер құрамасы Азия чемпионатын ірі жеңіспен бастады

Енді Қазақстан құрамасы келесі ойынын Шри-Ланка командасына қарсы өткізеді.

17 Шілде 2026, 22:24
АВТОР
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magnific.com 17 Шілде 2026, 22:24
17 Шілде 2026, 22:24
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Фото: magnific.com

Қазақстанның 19 жасқа дейінгі ерлер құрамасы Таиландтың Бангкок қаласында өтіп жатқан су добынан Азия чемпионатын сенімді жеңіспен бастады. Бұл туралы Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі хабарлады.

Қазақстандық ватерполшылар алғашқы матчта Гонконг құрамасымен кездесіп, қарсыласына еш мүмкіндік қалдырмады. Төрт кезеңнің барлығында басымдық танытқан отандастарымыз кездесуді 23:3 есебімен өз пайдасына аяқтады.

Енді Қазақстан құрамасы келесі ойынын Шри-Ланка командасына қарсы өткізеді.

Айта кетейік, Азия чемпионатына құрлықтың 12 құрамасы қатысып, олар екі топқа бөлінген.

 

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