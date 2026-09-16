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Қазақстанның орман саласына кореялық технологиялар мен инвестициялар тартылады

16 Қыркүйек 2026, 16:52
АВТОР
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gov.kz 16 Қыркүйек 2026, 16:52
16 Қыркүйек 2026, 16:52
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Фото: gov.kz

Қазақстан мен Корея орман саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуде. Бұл туралы Экология және табиғи ресурстар министрлігі мәлімдеді. 

Сеулде өткен Орман шаруашылығы жөніндегі министрлік форум аясында Қазақстанның Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұрлан Шарбиев Корея орман қызметінің басшылығымен және Азия орман секторындағы ынтымақтастық ұйымының (AFoCO) атқарушы директоры Пак Чонхомен кездесулер өткізді.

Келіссөздердің негізгі тақырыптары – ормандарды қалпына келтіру, заманауи технологияларды енгізу, орман питомниктерін дамыту, көміртегі жобаларын іске асыру және халықаралық инвестициялар тарту.

AFoCO-мен кездесу қорытындысында орнықты орман шаруашылығы және көміртегі жобалары саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум папкаларымен алмасу рәсімі өтті. Құжат аясында Қазақстандағы 100 мың гектардан астам орман қорғау белдеулері мен агроорман-мелиорациялық аумақтарды қамтитын көміртегі жобаларын пысықтау көзделген.

Сондай-ақ болашақ жобаларды Қазақстан ұсынған «Орталық Азияның жасыл қалқаны» өңірлік бастамасымен ұштастыру мүмкіндіктері қарастырылды.

Кездесулердің басты мақсаты – халықаралық тәжірибе мен технологияларды тарта отырып, келіссөздерді Қазақстан аумағында жүзеге асатын нақты орман және көміртегі жобаларына айналдыру.

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