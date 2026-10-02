Қазақстанның денсаулық сақтау инфрақұрылымы: жеті жылда қандай нысандар салынды?
Қазақстанда медициналық инфрақұрылым жаңарып келеді.
Қазақстанда жеті жылдың ішінде 1 259 медициналық нысан салынды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Соңғы жеті жылдың ішінде Қазақстанда 1 259 денсаулық сақтау нысаны салынды, оның 800-ден астамы соңғы үш жылда пайдалануға берілді. Негізгі басымдық медициналық-санитариялық алғашқы көмекті дамытуға берілді: жаңа нысандардың шамамен 95%-ын дәрігерлік амбулаториялар мен медициналық пункттер құрайды. 200-ден астам ауыл алғаш рет өз медициналық ұйымдарына ие болды, ал шамамен бір миллион ауыл тұрғыны медициналық көмекті үйіне жақын жерден алу мүмкіндігіне ие болды, - деп жазылған министрлік хабарламасында.
Медициналық инфрақұрылымды дамыту Мемлекет басшысының тапсырмалары шеңберінде жүзеге асырылуда және медициналық көмектің, әсіресе ауылдық жерлердегі қолжетімділігін арттыруға бағытталған.
Жеті жылдың ішінде елімізде 32 аурухана, 19 емхана, 1 196 дәрігерлік амбулатория, фельдшерлік-акушерлік және медициналық пункт, үш ғылыми медициналық орталық, сондай-ақ қан орталықтары мен оңалту орталықтарын қоса алғанда, тағы тоғыз медициналық ұйым салынды. «Ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту» ұлттық жобасының шеңберінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 655 нысан бой көтерді. Сонымен қатар 32 аудандық аурухана жаңғыртылуда. Бұл жергілікті жерлерде диагностика мен емдеу мүмкіндіктерін кеңейтуге мүмкіндік береді, - делінген хабарламада.
Сонымен қатар, ауылдық медицинаны дамытумен қатар республикалық маңызы бар ірі жобалар да іске асырылды.
2025 жылы Астанада Ұлттық ғылыми онкология орталығы және Алматыда 350 төсекке арналған Ұлттық инфекциялық аурулар ғылыми орталығы салынды. Өңірлерде де жаңа медициналық нысандар пайда болды. Маңғыстау облысының Мұнайлы ауылындағы аудандық аурухананың, Риддер қаласындағы көпбейінді аурухананың, Ақтау қаласындағы жедел медициналық жәрдем станциясының, сондай-ақ Алматы облысының Ұзынағаш және Нарынқол ауылдарында ауысымына 250 адам қабылдауға арналған екі емхананың құрылысы аяқталды, - дейді Денсаулық сақтау министрлігі.
Жаңғыртудың негізгі міндеті – сапалы медициналық көмекті халыққа барынша жақындату. Бұл өңір тұрғындарына қажетті медициналық қызметтерді облыс орталықтарына ұзақ жол жүру қажеттілігінсіз алуға мүмкіндік береді.
Саланың одан әрі дамуы 2024–2030 жылдарға арналған денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамыту тұжырымдамасында көзделген. Құжатта заманауи көпбейінді ауруханалар салу, ескірген медициналық ғимараттарды жаңарту, бейімделген үй-жайлардың санын қысқарту және медициналық ұйымдарды жобалаудың халықаралық стандарттарын енгізу көзделген.
Инфрақұрылымды дамыту тек жаңа нысандар салумен шектелмейді. Ол диагностика мен емдеуге арналған заманауи жағдайлар жасауға, медициналық көмектің қолжетімділігін арттыруға және қалалық және ауылдық денсаулық сақтау арасындағы айырмашылықтарды қысқартуға бағытталған.