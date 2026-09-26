Қазақстанның дамуы үшін құрылысшы мамандығы ең маңызды жұмысшы кәсіп деп танылды
1,3 мыңнан астам қазақстандық жұмысшы мамандықтардың беделі мен қоғамдағы орны туралы сауалнамаға қатысты.
26 Қыркүйек 2026, 16:31
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