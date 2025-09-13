Қазақстанның 14 облысында дауылды ескерту жарияланды

Қазақстанның бірқатар өңірінде 14 қыркүйекке арналған дауылды ескерту жарияланды. «Қазгидромет» мәліметінше, елдің солтүстігінде түнде аяз күтілсе, оңтүстікте шаңды дауыл мен қатты жел тұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астанаға болжам
- Түнде және таңертең – тұман.
- Түнгі уақытта топырақ бетінде – –2°С дейін аяз.
Өңірлердегі ауа райы
Батыс және оңтүстік
- Атырау облысы – төтенше өрт қаупі сақталады.
- Қызылорда облысы – орталықта және солтүстікте шаңды дауыл, жел 15–20 м/с, өңірде төтенше өрт қаупі жоғары.
- Маңғыстау облысы – кей жерлерде найзағай, батыста жел 15–20 м/с, Ақтауда түнде найзағай күтіледі.
- Жамбыл облысы – таулы аудандарда найзағай, желдің екпіні 23 м/с дейін күшеюі мүмкін.
- Түркістан облысы – жел 15–20 м/с, шаңды дауыл болуы ықтимал.
Солтүстік және орталық
- Қостанай облысы – түнде және таңертең тұман, солтүстік-батыста –3°С дейін аяз.
- Солтүстік Қазақстан облысы – түнде және таңертең тұман, солтүстік пен батыста –2°С аяз.
- Ақмола облысы – түнде және таңертең тұман, кей аймақтарда –3°С дейін аяз.
- Қарағанды облысы – түнде және таңертең тұман, солтүстікте –2°С аяз. Кей аймақтарда желдің екпіні 20 м/с дейін жетеді.
- Ұлытау облысы – жел 15–20 м/с, оңтүстікте төтенше өрт қаупі сақталады.
Шығыс өңірлер
- Шығыс Қазақстан облысы – жел 20–25 м/с, кей жерлерде туман.
- Абай облысы – түнде батыста –2°С аяз, күндіз жел 15–20 м/с.
- Жетісу облысы – Алакөл көлдері маңында күндіз желдің екпіні 28 м/с дейін күшейеді.
Батыс Қазақстан облысы
- Түнде және таңертең тұман, облыстың шығысында жоғары өрт қаупі, ал батысы мен оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.
Неліктен дауылды ескерту жарияланады?
Синоптиктердің айтуынша, дауылды ескерту халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жасалады. Қатты жел, аяз немесе шаңды дауыл кезінде:
- алыс сапарға шықпау;
- жеке мүлікті, көлікті және шаруашылық нысандарын қорғау;
- тұрғын үйдің терезелерін нығайту ұсынылады.