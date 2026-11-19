Қазақстанға Y-9E әскери-көліктік ұшағы жеткізілді
Алматыға Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің әскери-көлік авиациясы паркін толықтырған Y-9E әскери-көліктік ұшағы келіп қонды.
19 Қараша 2026, 21:10
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19 Қараша 2026, 21:1019 Қараша 2026, 21:10
181Фото: Қорғаныс министрлігі
Техникалық сипаттамалары бойынша Y-9E қолданыстағы C-295 және A400M ұшақтарының арасындағы орынды иеленеді.
Ұшақтың авиациялық паркке қосылуы ұшу қашықтығы мен жүк салмағын ескере отырып, әуе тасымалдарын барынша икемді жоспарлауға мүмкіндік береді.
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