Қазақстанға Кипр Президенті Никос Христодулидис келеді
Қазақстан мен Кипр стратегиялық әріптестікті нығайтуға ниетті.
Бүгiн 2026, 20:10
Фото: Ақорда
2-4 маусым күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Кипр Республикасының Президенті Никос Христодулидис Қазақстанға ресми сапармен келеді.
3 маусым күні өтетін келіссөздер барысында президенттер сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарға басымдық беретін екіжақты ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды.
Сондай-ақ бірқатар құжатқа қол қою жоспарланған.
