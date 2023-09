Қазақстанға әлемге әйгілі IT тұлғалар келеді

Оның сөзінше, биыл Digital Bridge 2023 аясында көптеген іс-шара жоспарланып отыр. Мысалы халықаралық ұйымдармен бірқатар меморандум мен келісімге қол қойылады.

Алина Абрахманова халықаралық деңгейдегі ынтымақтастық Мемлекет басшысының IT-қызметтер экспортын 1 млрд долларға ұлғайту туралы тапсырмасын жүзеге асыруға оң ықпал ететінін атап өтті.

Екі күндік форум бағдарламасы аясында бірқатар іс-шара өтеді. Атап айтқанда, Мемлекет басшысының қатысуымен өтетін пленарлық отырыс және Президентпен жеке кездесулер, 30+ халықаралық спикерлермен панельдік сессиялар, келісімдерге қол қою, Google for Startups іс-шаралары, Digital Bridge Awards, Стартаптар аллеясы, Astana Hub Battle және Meet the Drapers стартаптар туралы реалити-шоу эпизодын түсіру, - деді ол.

Сонымен қатар дәстүрлі түрде бірқатар көрме-корпорация, робототехника, IT мектептері, VC Zone, аймақтық IT хабтар және ірі IT-компаниялардың көрмелері мен вакансиялар жәрмеңкесі өтеді.

Форумның хедлайнерлері – IT әлемінің әлемге әйгілі тұлғалар, мысалы, Тim Draper - Venture investor, Co-founder of the Draper Fisher Jurvetson, Founder of Draper University, Bill Poucher - President at ICPC, James Barrat Director of Barrat Media, кинорежиссер, продюсер, сценарист, технология кәсіпкері Тимур Бекмамбетов, Антонио де Пальмас – Microsoft корпорациясының әлемдік нарықты дамыту жөніндегі вице-президенті және басқалары, - деп айтты Алина Абрахманова.