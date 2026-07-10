Қазақстандықтардың табысы бір жыл ішінде алғаш рет өсті: Өсімге не әсер етті?
Жалақының ең көп өсімі байқалған салалар белгілі болды.
Қазақстандықтардың нақты ақшалай табысы соңғы бір жылда алғаш рет оң динамика көрсетті. 2026 жылдың бірінші тоқсанының қорытындысы бойынша, олар өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,1%-ға өсті.
Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, ел тұрғындарының жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табысы айына 252 619 теңгені құрады. Бұл 2025 жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда 11,8%-ға артық.
Өсімге әсер еткен факторлардың бірі - инфляцияның баяулауы. Атап айтқанда, тұтынушылық бағаның өсуі біртіндеп төмендеп келеді: 2026 жылдың маусымында жылдық инфляция 10,3%-ды құрады.
Жалақының өсуі
Халық табысының негізгі көзі - жалақы болып қала береді. Азаматтардың барлық ақшалай түсімдерінің шамамен үштен екісі осыған тиесілі.
2026 жылдың бірінші тоқсанында орташа айлық атаулы жалақы 9,1%-ға өсті. Бұл ретте өсім қарқыны әртүрлі салаларда айтарлықтай ерекшеленді.
Жалақының ең көп өсімі келесі салаларда тіркелді:
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Ауыл шаруашылығында - 20,3%-ға (нақты өсім - 7,7%);
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Қаржы және сақтандыру қызметінде - 18,1%-ға (5,7%);
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Өңдеу өнеркәсібінде - 14%-ға (2,1%);
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Көлік және қоймалау саласында - 12,9%-ға (1,1%).
Ұлттық экономика министрлігінің мәліметінше, табыстың өсуі ең алдымен экономиканың мұнайдан тыс секторларында байқалады. Бұл өндірістің дамуымен, еңбек өнімділігінің артуымен және жаңа жұмыс орындарының ашылуымен байланысты.
Табысты арттыру бағытындағы жұмыстар
Ұлттық экономика министрлігі халықтың нақты табысын арттыру экономикалық саясаттың негізгі міндеттерінің бірі болып қала беретінін атап өтті.
Бұл мақсатта жалақыны өсіру, жаңа жұмыс орындарын құру, кәсіпкерлікті қолдау және қосылған құны жоғары салаларды дамыту шараларын қамтитын Халықтың табысын арттырудың кешенді жоспары іске асырылуда.
Үкіметтің, Ұлттық банктің және Қаржы нарығын реттеу мен дамыту агенттігінің 2026–2028 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл бағдарламасына сәйкес, халықтың нақты табысының мақсатты өсімі жыл сайын кемінде 2-3%-ды құрауы тиіс.
Еске салайық, бұған дейін ең төменгі жалақы 150 мың теңгеге дейін өсуі мүмкін екені хабарланды.
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