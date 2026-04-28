Елімізде салықты енді жасанды интеллект толтырады

AI-көмекші 24/7 кеңес беріп, болашақта декларацияларды автоматты түрде толтырады.

Бүгiн 2026, 14:48
©BAQ.KZ коллажы
Қазақстандықтар үшін бұдан былай салық есебін толтыруға арнайы АІ-көмекші көмектеседі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев Үкімет отырысында мәлімдеді. 

Вице-премьер салық әкімшілендіру саласында жасанды интеллект технологияларын қолдану туралы айтты.

Ол министрлік Қаржы министрлігімен бірлесіп, салық есептілігін тапсыру және салық нормаларын қолдану бойынша тәулік бойы онлайн кеңес беретін AI-көмекшіні іске қосқанын еске салды.

Бұл жаңа Салық кодексінің күшіне енуіне байланысты әсіресе өзекті. Азаматтар мен бизнес салық мәселелері бойынша түсінікті әрі жедел жауап ала алады. Қызметтің басты артықшылығы – салық нормаларын барынша қолжетімді ету. Пайдаланушы күрделі заң тілін емес, не істеу керектігін және қателіктерден қалай сақтану керектігін қарапайым түрде түсінеді, – деді Жаслан Мәдиев.

Оның айтуынша, қазіргі таңда 5 мыңнан астам сұраныс өңделген, бұл сервистің сұранысқа ие екенін көрсетеді.

Келесі кезеңде бизнесті жүргізуді жеңілдету үшін салық есептілігінің барлық түрін және декларацияларды автоматты түрде толтыруды енгізу жоспарланып отыр, – деп түсіндірді министр.

Еске салайық, бұған дейін Жаслан Мәдиев ЖИ енді кәсіпкерлерге бизнесті қайдан ашуға кеңес беретінін айтты.

