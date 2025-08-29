Қазақстандықтар Кореяда қашаннан бастап заңды жұмыс істей алады

Қазақстан азаматтарының Оңтүстік Кореяда еңбек етуі мен олардың құқықтық мәртебесі бойынша ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Анафин ОКҚ-да өткен брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен Сыртқы істер министрлігі корей тарапымен меморандум жасасу жөнінде келіссөздер жүргізіп жатыр.
Жуырда өткен кездесуде Қазақстанның еңбек мигранттарына арналған EPS жүйесіне қосылу мүмкіндігі қарастырылды. EPS – шетелдік жұмысшыларға ресми рұқсат беретін жүйе. Қазір Қазақстан тарапы Корея Республикасынан ресми жауап күтіп отыр, - деді Анафин брифингте.
Вице-министр сондай-ақ Оңтүстік Кореяда заңсыз жүрген азаматтарға қатысты шаралар қабылданып жатқанын атап өтті.
Біз көші-қон ағындарын мониторингтеу арқылы шетелде 183 күннен артық уақыт жүрген азаматтарды тіркейміз. Егер олардың өзге ел аумағында заңсыз жүргені анықталса, оларға санкциялық шаралар қолданылады, – деді Олжас Анафин.
Сонымен қатар Қазақстанның Кореядағы консулдығында арнайы полицей атташелер қызмет етеді. Олар қазақстандық азаматтармен тікелей жұмыс істеп, қажетті көмек көрсетеді.