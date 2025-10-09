Қазақстандықтар көбіне қай елге жұмыс істеуге баратыны белгілі болды. Қазіргі таңда шетелде шамамен 126 мың қазақстандық азамат еңбек етіп жүр. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Асқарбек Ертаев Сенаттағы брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Олардың басым бөлігі — 102 мың адам Ресейде, ал 15 мыңға жуық азамат Оңтүстік Кореяда жұмыс істейді. Соның ішінде 11 мыңы — заңсыз еңбек мигранттары. Тағы 2 мыңдай қазақстандық Еуропалық одақ елдері мен Ұлыбританияда жұмыс істеп жүр.
Вице-министрдің айтуынша, Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы еңбек көші-қонын реттеу жөніндегі келісім әзірге қаралу кезеңінде.
Қазір біздің өтініміміз корей тарапының қарауында. Олар қосымша сұрау жолдап, Қазақстаннан түсіндіру жұмыстарының жол картасын сұрады. Бұл картада біздің азаматтардың Кореяға барарда көші-қон заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету шаралары көрсетіледі. Жыл соңына дейін оң шешімге қол жеткіземіз деп үміттенеміз, — деді Ертаев брифингте.
Айта кетейік, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі шетелде жұмыс істейтін қазақстандықтарды заңды еңбек етуге және ресми бағдарламалар арқылы шығуға шақырып отыр.