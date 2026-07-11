Қазақстандық жеңіл атлет Азия чемпионатында қола жүлдеге ие болды
Спортшы сырықпен секіру сайысында 5,05 метр нәтижені бағындырып, жарысты үшінші орынмен аяқтады.
Қазақстандық жеңіл атлет Максим Балабин Қытайдың Ордос қаласында өтіп жатқан жеңіл атлетикадан жастар арасындағы Азия чемпионатында қола медаль жеңіп алды.
Спортшы сырықпен секіру сайысында 5,05 метр нәтижені бағындырып, жарысты үшінші орынмен аяқтады.
Бұл сында алтын жүлдені Қатар өкілі Сейфелдин Абдельсалам (5,45 м) жеңіп алса, күміс медаль Қытай спортшысы Жуй Люға (5,20 м) бұйырды.
Сондай-ақ Қазақстан құрамасының өзге спортшылары да финалдық жарыстарда бақ сынады. Мария Шувалова 400 метрге жүгіруде төртінші, Анна Шумило алтыншы орын алды. Ал 400 метрге кедергілер арқылы жүгіруде Екатерина Колода бесінші, Анастасия Цвиркунова алтыншы нәтиже көрсетті.
Айта кетейік, жеңіл атлетикадан жастар арасындағы Азия чемпионаты 12 шілдеде өз мәресіне жетеді.
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