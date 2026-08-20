Қазақстандық таеквондошылар Пәкістанда екі алтын, үш қола иеленді
Биыл Лахордағы додаға әлемнің 49 елінен 427 спортшы қатысты.
Пәкістанның Лахор қаласында өткен таеквондодан G-3 санатындағы дәстүрлі World Taekwondo Президенті кубогында Қазақстан құрамасы екі алтын медаль жеңіп алды. Бұл туралы ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметі хабарлады.
Назым Махмутова -73 кг салмақ дәрежесінде жартылай финалда Оңтүстік Корея өкілі Ох Сенгюді 2:0 есебімен жеңді. Финалда Сауд Арабиясының спортшысы Сабер Дунья Бушуайбтан басым түсіп, алтын медаль иеленді.
Ал Батырхан Төлеуғали -87 кг салмақта топ жарды. Ол финалда Өзбекстан спортшысы Ёдгорбек Джурабоевты жеңіп, турнир чемпионы атанды. Қазақстандық таеквондошы жарыс барысында Оңтүстік Корея, Таиланд және Өзбекстан өкілдерінен басым түсті.
Осылайша, Қазақстан құрамасы Президент кубогын 2 алтын және 3 қола медальмен аяқтады.
Биыл Лахордағы додаға әлемнің 49 елінен 427 спортшы қатысты.
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