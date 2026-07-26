Қазақстандық спортшы Германиядағы жастар арасындағы әлем чемпионатында жүлдегер атанды
Артем Матусевич жеңіл салмақта қола жүлдеге ие болды.
26 Шілде 2026, 20:16
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