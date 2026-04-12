Қазақстандық гимнастар Хорватиядағы Әлем кубогі кезеңінде екі медаль жеңіп алды

Зейнолла Ыдырысов күміс, Нариман Курбанов қола алып, Қазақстан қоржынына екі жүлде салды.

Фото: ҰОК

Спорттық гимнастикадан Қазақстан ерлер құрамасы Осиекте (Хорватия) өтіп жатқан Әлем кубогі кезеңінде екі медальға ие болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Отандастарымыз екі жүлдені де ат снарядындағы жаттығуда жеңіп алды.

Күміс жүлдені Зейнолла Ыдырысов иеленді. Ол финалда 14,600 ұпай жинады. Ал Нариман Курбанов 14,000 ұпаймен үшінші орынға тұрақтады.

Армениялық Гамлет Манукян 14,733 ұпай жинап, жеңіске жетті.

Айта кетейік, Милад Карими де финалға жолдама алды. Ол кермедегі жаттығуда медаль үшін сынға түседі.

