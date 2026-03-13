Қазақстандық ер адам үйінде «виски, ликер, сыра» шығарған
Қолдан жасалған алкоголь виски мен ликер ретінде сатылған: Екібастұзда жасырын цех анықталды.
Бүгiн 2026, 16:22
Бүгiн 2026, 16:22
Фото: видеодан скриншот
Екібастұзда жасырын алкоголь өндіру цехы анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Полиция қызметкерлері Екібастұз қаласында өз үйінде заңсыз түрде алкоголь өндіретін жасырын цех ұйымдастырған тұрғынның әрекетін тоқтатты.
Үй-жайды тексеру кезінде ішінде белгісіз сұйықтық бар 139 пластик бөтелке, сыраға ұқсас 288 литр сұйықтық, 10 шыны колба және алкоголь өнімдерін (виски, ликер, сыра) қолдан жасап шығаруға арналған аппарат, сондай-ақ спирт өндіруге арналған құрал-жабдықтар анықталып, тәркіленді. Өнімдерге белгілі брендтердің этикеткалары жапсырылған, алайда акциздік белгілері болмаған. Тәркіленген өнім сараптамаға жіберілді, оның нәтижелері бойынша процессуалдық шешім қабылданады, – деп хабарлады Павлодар облысы Екібастұз қаласы ПБ бастығы Төлеген Құдайбергенов.
