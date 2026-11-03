Қазақстандық дзюдошы жасөспірімдер Олимпиадасында алтын медаль жеңіп алды
Фатима Сұпығалиева финалда португалиялық қарсыласын жеңіп, Қазақстанға алтын медаль сыйлады.
3 Қараша 2026, 01:55
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3 Қараша 2026, 01:553 Қараша 2026, 01:55
96Фото: ҚР ҰОК
Бұл туралы Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Комитеттің мәліметінше, финалдық белдесуде қазақстандық спортшы Португалия өкілі София Гаспармен кездесті.
Сұпығалиева иппон әдісін орындап, мерзімінен бұрын жеңіске жетті. Финалдық кездесу 2 минут 33 секундқа созылды, – деп жазылған хабарламада.
Осылайша, Фатима Сұпығалиева Дакарда өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасында Қазақстан қоржынына алтын медаль салды.
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