  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Қазақстандық дзюдошы жасөспірімдер Олимпиадасында алтын медаль жеңіп алды

Қазақстандық дзюдошы жасөспірімдер Олимпиадасында алтын медаль жеңіп алды

Фатима Сұпығалиева финалда португалиялық қарсыласын жеңіп, Қазақстанға алтын медаль сыйлады.

3 Қараша 2026, 01:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
ҚР ҰОК 3 Қараша 2026, 01:55
3 Қараша 2026, 01:55
96
Фото: ҚР ҰОК
Қазақстан құрамасының дзюдошысы Фатима Сұпығалиева Сенегалдың Дакар қаласында өтіп жатқан 2026 жылғы жасөспірімдер Олимпиадасының жеңімпазы атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ұлттық Олимпиада комитетінің баспасөз қызметі мәлімдеді.

Комитеттің мәліметінше, финалдық белдесуде қазақстандық спортшы Португалия өкілі София Гаспармен кездесті.

Сұпығалиева иппон әдісін орындап, мерзімінен бұрын жеңіске жетті. Финалдық кездесу 2 минут 33 секундқа созылды, – деп жазылған хабарламада.

Осылайша, Фатима Сұпығалиева Дакарда өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасында Қазақстан қоржынына алтын медаль салды.

Ең оқылған:

Наверх