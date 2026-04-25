Қазақстандық дипломаттар Мәскеу мектептеріне кітаптар сыйға тартты

Мәскеуде Ұлттық кітап күні мен Дүниежүзілік кітап күні аясында, сондай-ақ Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 81 жылдығы қарсаңында қазақстандық дипломаттар Ресей Федерациясындағы Қазақстан елшілігінің қорынан Мәскеу мектептеріне кітаптар сыйға тартты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сыйға берілген кітаптардың қатарында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әке туралы сөз» еңбегі, Әсет Аққұзиновтың «Иық тіресе» (Қазақстанның Жеңіске қосқан үлесі туралы) кітабы, Абай, Шәкәрім, Бауыржан Момышұлының шығармалары, Шоқан Уәлиханов пен Олжас Сүлейменов туралы зерттеулер, қазақстандық поэзия антологиясы, қазақ халық ертегілерінің жинағы, қазақ асханасының рецептері, қазақтың мерекелері туралы анықтамалық және басқа да басылымдар бар. Олардың кейбірі алғаш рет орыс тіліне аударылған.
Бауыржан Момышұлы атындағы №1912 мектепке кітаптармен бірге оның архивтік фотосуреті де табысталды. Ресейдегі Қазақстанның елшісі Дәурен Абаев батыр тұлғаның есімі Қазақстан үшін айрықша мәнге ие екенін атап өтіп, оның ерлігі, батылдығы мен қайсарлығы көпке үлгі болғанын айтты. Сондай-ақ ол қазақ батырының есімін ардақтап отырған мектеп ұжымына алғыс білдіріп, жас ұрпақты ата-баба ерлігін құрметтеуге тәрбиелеудің маңызын атап өтті.
Өз кезегінде мектеп директоры Андрей Курсаков бағалы сыйлықтар үшін алғысын айтып, кітаптардың медиатекаға қойылып, оқушылардың оқу залы арқылы танысуына мүмкіндік берілетінін жеткізді. Сонымен қатар ол мектеп музейін цифрландыру жұмыстары жүргізіліп жатқанын, оған ашық онлайн қолжетімділік жасалатынын және экспозицияны заманауи технологиялармен толықтыру жоспары бар екенін айтты.
Кездесу барысында оқушылар Бауыржан Момышұлы туралы білімдерін көрсетіп, оның әскери өмірбаянының көпшілік біле бермейтін қырларын баяндады. Олардың айтуынша, ол – тіпті қарсыластары да мойындаған көрнекті қолбасшы әрі қоғам қайраткері.
Кеңес Одағының Батыры Әлия Молдағұлова атындағы №1512 мектеп оқушылары оның рухына тағзым етіп, бір минут үнсіздік жариялады және «Әлия» әнін қазақ және орыс тілдерінде орындады.
Жақында жөндеуден кейін ашылған Александр Матросов атындағы №1517 мектеп музейінде дипломаттар құрметті қонақтар кітабына алғашқы жазба қалдырып, кітап оқудың пайдасы туралы әңгімеледі.
Ал Кеңес Одағының Батыры Наталья Ковшова атындағы №1284 мектепте, онда 20-дан астам қазақстандық бала оқиды, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері оқылды. Дипломаттар мектеп музейінің экспозициясымен танысып, Ұлы Отан соғысында қаза тапқандарды еске алды.
Жалпыға мәлім, Қазақстан мен Ресей президенттері кітап оқу мәдениетіне ерекше мән береді. Қасым-Жомарт Тоқаев кітап оқуды ұлттың дамуының, зияткерлік өсудің және мәдени кодты қалыптастырудың негізі деп санап, бұл бағытты белсенді түрде қолдап келеді.
Кітап – білімнің, ойлау қабілетінің және бай тілдің негізгі көзі. Қазақстандықтар, әсіресе жастар, көбірек кітап оқуы керек, – деп Мемлекет басшысы бірнеше рет атап өткен.
Қазақстан Президентінің бастамасымен екі жыл бұрын елімізде Ұлттық кітап күні бекітілді.
Ал Ресей президенті Владимир Путин де кітап оқу мәдениетін дамытуға ерекше назар аударып келеді. Ол жастар арасында құндылықтарды қалыптастыруда кітаптың рөлі зор екенін айтып, оны дәстүрлі құндылықтардың бір бөлігі ретінде қарастырады. Оның пікірінше, кітапқа құрмет бала кезден қалыптасуы керек, ал оқу адамның дүниетанымын кеңейтеді. Сонымен қатар әдебиетті қызықты әрі қолжетімді ету, отандық классикаға басымдық беру қажеттігін де жиі атап өтеді.
Ғалымдар да адамның күн сайын кітап оқуы маңызды екенін дәлелдеген. Кітап оқу өмір сүру ұзақтығына да әсер етеді, сондықтан күніне кемінде 20 минут оқу ұсынылады. Сонымен қатар кітап оқу адамға сенімділік береді, ұйқыны жақсартады, адамдармен қарым-қатынасты жеңілдетеді және қартайған шақта есте сақтау қабілетін сақтауға көмектеседі. Ал көркем әдебиет өзгелерді жақсырақ түсінуге ықпал етеді. Бұдан бөлек, кітап оқу стресс деңгейін 68%-ға төмендетеді, ал бейнеойындар бұл көрсеткішті небәрі 21%-ға ғана азайтады. Бұл өзгермелі цифрлық дәуірде кітап оқудың маңызы зор екенін тағы бір дәлелдейді.