Қазақстандық бүркітші Әлем чемпионатында күміс жүлдеге ие болды
Дүбірлі додаға 10 мемлекеттен 30-дан астам құсбегі қатысты.
Бүгiн 2026, 07:48
25Фото: Абай облысы әкімдігі
Моңғолияның астанасы Ұланбатырда 6-8 наурыз күндері құсбегіліктен II Әлем чемпионаты өтті. Дүбірлі додаға 10 мемлекеттен 30-дан астам құсбегі қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ Абай облысы әкімдігіне сілтеме жасап.
Қазақстан құрамасының намысын 3 спортшы қорғады, оның ішінде Абай облысының тумасы, Үржар ауданының бүркітшісі Ерзат Байқадамов жоғары нәтиже көрсетіп, күміс жүлдені иеленді.
Жарыс қорытындысы:
- 1-орын – Серік Жеңісбек (Моңғолия)
- 2-орын – Ерзат Байқадамов (Қазақстан)
- 3-орын – Бүркітхан Хайзым (Моңғолия)
Айта кетейік, құсбегіліктен I Әлем чемпионаты 2022 жылы Абай облысының Үржар ауданында өткен болатын.
