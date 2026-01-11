Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстандық альпинист Анар Бурашева ең биік 7 шыңды бағындырды

Бүгiн, 08:11
118
Бөлісу:
instagram.com/anar_burasheva
Фото: instagram.com/anar_burasheva

Қазақстандық танымал альпинист Анар Бурашева әлемнің барлық құрлығындағы ең биік жеті шыңды бағындырып, «Жеті шың» (Seven Summits) бағдарламасын аяқтаған алғашқы әйел атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Екі жылға созылған тарих. «7 шың» жобасы. Қазақстан мен Орталық Азиядан шыққан алғашқы әйел. Қазір барлық сезімді сөзбен жеткізу қиын – олар тым көп. Бірақ дәл қазір ең маңыздысын айта аламын: "Еverest development" компаниясының қолдауынсыз бұл арман шындыққа айналмас еді.
Отбасыма және достарыма алғысым шексіз, сендер – менің тірегімсіңдер, - деп жазды альпинист әлеуметтік желідегі парақшасында.

Анардың аталған тарихи жетістігі Антарктидадағы Винсон шыңына шығу арқылы мүмкін болды. Бурашева екі жыл ішінде Эверест (8818 м), Аконкагуа (6962 м), Денали (6194 м), Килиманджаро (5895 м), Эльбрус (5642 м), Винсон (4897 м) және Карстенз пирамидасы (4884 м) шыңдарын бағындырды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ұлыбритания Гренландияға әскер жіберуді қарастырып жатыр
Келесі жаңалық
Мерзімі өткен берешекті қалай реттеуге болады?
Өзгелердің жаңалығы