"Қазақстандағы орташа жалақы – 268 970 теңге": Қай қалада жалақы артты, қай қалада азайды?

Қазақстанда шілде-қыркүйек айларындағы медианалық ұсынылған жалақы 268 970 теңгені құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2,9%-ға төмен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі HeadHunter-ге сілтеме жасап.
Ең жоғары жалақы деңгейі бойынша Астана көш бастап тұр. Мұнда медианалық ұсынылған жалақы 280 013 теңгені құрады. Бұл көрсеткіш бір жылда 6,4%-ға төмендегенімен, қала әлі де көшбасшылық орнын сақтап отыр.
Екінші орында — Алматы, мұндағы медианалық жалақы 274 422 теңге (-8,3%). Екі мегаполис те аздап төмендеу байқатқанымен, ұсынылатын жалақы деңгейі бойынша алдыңғы қатарда қалуда.
Позитивті динамика байқалған қалалар:
- Қостанай – 255 431 теңге (+6,3%);
- Павлодар – 235 807 теңге (+1,6%);
- Көкшетау – 232 956 теңге (+1,3%);
- Тараз – 217 247 теңге (+0,6%).
Бұл қалаларда медианалық жалақының шамалы болса да тұрақты өсімі байқалады. Бұл — жергілікті еңбек нарықтарының біртіндеп жанданып келе жатқанын көрсетеді.
Сонымен қатар, медианалық жалақының төмендеуі келесі қалаларда тіркелген:
- Қарағанды (-3,2%);
- Шымкент (-2,0%);
- Семей (-6,4%);
- Өскемен (–8,2%);
- Ақтау (-8,5%);
- Орал (-6,9%).
Сарапшылардың мәліметінше, ең үлкен төмендеу Атырауда байқалды. Мұнда медианалық жалақы 193 819 теңгені құрап, былтырғы жылмен салыстырғанда 20,4%-ға азайды. Бұл барлық қалалардың ішінде ең айқын құлдырау болып тіркелді.
Осылайша, 2025 жылдың үшінші тоқсанының қорытындысы бойынша еңбек нарығы ірі қалалардағы жалақы деңгейінің шамалы өзгерісін көрсетіп отыр. Ал өңірлік орталықтар, әсіресе Қостанай, Павлодар және Көкшетау, ел бойынша ұсыныстардың біртіндеп теңесіп келе жатқанын білдіретін оң өсім байқатты, - деп қорытындылады сарапшылар.