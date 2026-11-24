Қазақстандағы инклюзивті білім: Әр балаға тең мүмкіндік беріле ме?
2026 жылғы ресми мәліметтерге сәйкес, елімізде мұндай балалардың саны 237 мыңнан асқан
Инклюзивті білім беру – әр баланың денсаулық жағдайына, даму ерекшелігіне немесе әлеуметтік жағдайына қарамастан сапалы білім алуына мүмкіндік беретін маңызды бағыт. Қазақстанда бұл салада бірқатар жүйелі өзгеріс жүзеге асқанымен, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың барлығына бірдей қолайлы жағдай жасау мәселесі әлі де өзекті. Өйткені инклюзия тек баланы мектепке қабылдаумен шектелмейді. Ол – оқушының оқу үдерісіне толық қатысуына, қабілетін дамытуына және қоғамның тең құқылы мүшесі ретінде қалыптасуына жағдай жасау.
Инклюзияның ауқымы кеңейіп келеді
Қазақстанда ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар саны жыл сайын артып отыр. 2026 жылғы ресми мәліметтерге сәйкес, елімізде мұндай балалардың саны 237 мыңнан асқан. Соңғы төрт жылда бұл көрсеткіш 26 пайызға өскен. Қазіргі уақытта олардың 169 мыңнан астамы білім беру ұйымдарында инклюзивті жағдайда оқып жүр.
Бұл деректер инклюзивті білім беру жүйесіне түсетін жүктеменің артып келе жатқанын көрсетеді. Балалар санының көбеюі мектептердің материалдық-техникалық базасын жақсартуды ғана емес, арнайы мамандармен қамтамасыз етуді, оқу бағдарламаларын бейімдеуді және психологиялық-педагогикалық қолдау сапасын арттыруды талап етеді.
Қазіргі таңда Қазақстанда ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қолдауға бағытталған 541 арнайы білім беру ұйымы жұмыс істейді. Оның ішінде 126 психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация, 240 психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті, 100 арнайы мектеп, 49 арнайы мектепке дейінгі ұйым, 14 оңалту орталығы және 12 аутизм орталығы бар.
Бұл ұйымдар балалардың даму ерекшеліктерін анықтауға, қажетті түзету жұмыстарын жүргізуге және білім алуына қолайлы жағдай жасауға көмектеседі. Дегенмен, мұндай қызметтердің қолжетімділігі барлық өңірде бірдей емес. Әсіресе шалғай ауылдарда тұратын отбасылар үшін арнайы мамандардың көмегіне жүгіну қиындық туғызуы мүмкін.
Кадр тапшылығы – негізгі кедергінің бірі
Инклюзивті білім берудің нәтижелі болуы, ең алдымен, білікті мамандарға байланысты. Қазіргі кезде елімізде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен 11 мыңнан астам арнайы педагог жұмыс істейді. Алайда өңірлерде тағы 3 408 маманға қажеттілік бар. Бұл тапшылық балаларға көрсетілетін жеке қолдау сапасына әсер етуі мүмкін.
Баланың мектепке бейімделуіне педагог-ассистент те елеулі үлес қосады. Оның міндеті – оқушыға оқу тапсырмаларын орындауға, сыныптағы ортаға араласуға және күнделікті оқу үдерісіне қатысуға көмектесу. Қазір білім беру ұйымдарында 7,5 мыңнан астам педагог-ассистент жұмыс істейді.
Мамандар тапшылығын азайту мақсатында 2026 жылы алты колледжде педагог-ассистенттер даярлау басталды. Бұл оқу орындарына 210 студент қабылданған. Мұндай бастама алдағы уақытта инклюзивті білім беру жүйесін қажетті кадрлармен толықтыруға мүмкіндік береді.
Алайда мәселе мамандар санымен ғана шектелмейді. Педагогтер ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеудің әдіс-тәсілдерін меңгеріп, әр оқушының жеке мүмкіндігіне қарай оқу үдерісін ұйымдастыра білуі керек. Сонымен қатар жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің де инклюзивті ортада жұмыс істеуге дайындығы маңызды.
Мектептің қолжетімді болуы жеткіліксіз
Инклюзивті білім беру туралы сөз болғанда, ең алдымен, мектеп ғимаратының қолжетімділігі еске түседі. Пандус, арнайы санитарлық бөлме, көтергіш құрылғылар мен жабдықталған кабинеттер – қажетті инфрақұрылымның бір бөлігі. Бірақ баланың мектепке физикалық тұрғыда кіре алуы оның сапалы білім алып, сынып өміріне толық қатысуына кепілдік бермейді.
Ол үшін оқу бағдарламасы оқушының мүмкіндігіне қарай бейімделіп, қажет болған жағдайда жеке оқу жоспары әзірленуі тиіс. Арнайы педагог, логопед, дефектолог, психолог және педагог-ассистенттің бірлескен жұмысы да маңызды. Бұған қоса, сыныптастары мен мұғалімдердің ерекше баланы қабылдауы, кемсітушілік пен шеттетудің болмауы – инклюзивті ортаның негізгі шарттарының бірі.
2026 жылы бұл бағыттағы инфрақұрылымды кеңейту мәселесі де назарға алынған. Еліміздің 20 өңірінде жаңа форматтағы арнайы мектеп-кешендер салу жоспарланып отыр. Мұндай білім беру ұйымдары балаларға қажетті оқу және түзету қызметтерін бір жерде алуға мүмкіндік беруге бағытталған.
Инклюзия – тек білім беру саласының міндеті емес
Инклюзивті білім беру баланың мектепке баруымен ғана өлшенбейді. Ол үшін білім беру, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау салалары өзара үйлесімді жұмыс істеуі керек. Мысалы, баланың даму ерекшелігі ерте анықталып, қажетті түзету және оңалту қызметтері уақытылы көрсетілсе, оның білім алу мүмкіндігі де артады. Ал ата-анаға психологиялық және ақпараттық қолдау берілсе, баланың дамуына қолайлы орта қалыптастыру жеңілдейді.
Осы бағыттағы жұмысты жүйелеу үшін Қазақстанда 2025-2030 жылдарға арналған Инклюзивті саясат тұжырымдамасы қабылданған. Құжатта ерекше қажеттіліктері бар адамдардың білім алуына, әлеуметтік ортаға бейімделуіне және қоғам өміріне толыққанды қатысуына жағдай жасау көзделген. Сонымен қатар білім беру ұйымдарының қолжетімділігін арттыру, арнайы мамандар даярлау және психологиялық-педагогикалық қолдау жүйесін жетілдіру міндеттері белгіленген.
2026 жылы инклюзивті білім беруді дамытудың 2026-2030 жылдарға арналған ведомствоаралық кешенді жоспары да бекітілген. Бұл құжат саладағы жұмыстарды үйлестіруге және ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға көрсетілетін қолдауды жүйелеуге бағытталған.
Дегенмен, инклюзивті білім берудің тиімділігін тек ашылған мектептер мен кабинеттердің санымен бағалау жеткіліксіз. Ең маңыздысы – баланың өзін білім беру ортасының толыққанды мүшесі ретінде сезінуі, сабаққа белсенді қатысуы, қабілетіне сай білім алуы және қатарластарымен еркін араласуы.
Инклюзия – бір баланың немесе бір отбасының ғана мәселесі емес, бүкіл қоғамның жауапкершілігі. Әр оқушыға тең мүмкіндік беру арқылы ғана білім беру жүйесі шын мәнінде баршаға қолжетімді бола алады. Сондықтан алдағы міндет – инклюзивті білім беруді сандық көрсеткіштермен шектемей, әр баланың нақты жетістігі мен өмір сапасына әсер ететін нәтижелі жүйеге айналдыру.
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