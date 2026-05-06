Қазақстанда жылыту құрылғыларының сапасына жаңа талап қойылды
Олардың енгізілуі Қарағандыдағы радиаторлар өндірісінде тексерілді.
Қазақстанда жылыту құрылғыларына арналған жаңа ұлттық стандарт қолданысқа енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылы ҚР Сауда және интеграция министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитеті бекіткен СТ РК 4025-2025 "Жылыту аспаптары. Сынау әдістері" стандарты бекітілді. Бұл құжат отандық өндірісті дамыту мақсатында әзірленген. Стандарт радиаторлар, конвекторлар, жылу желдеткіштері және басқа да құрылғылар үшін бірыңғай сынау әдістерін белгілейді. Олардың жылутехникалық, механикалық және пайдалану сипаттамалары тексеріледі, бұл көрсеткіштер қауіпсіздік пен тиімділікке тікелей әсер етеді.
ҚР Сауда және интеграция министрлігінде атап өткендей, стандартты енгізу өнім сапасына бірыңғай талаптарды қалыптастырып, тұтынушыларды қорғауды күшейтеді. Сонымен қатар, бұл отандық өндірушілерге деген сенімді арттырады.
Сарапшылардың пікірінше, стандартты қабылдау сала үшін маңызды қадам болды. Бұл тек техникалық талаптар ғана емес, сонымен қатар тұтынушы қауіпсіз әрі тексерілген өнім алатын ашық нарықты қалыптастыруға бағытталған.
Стандарт аккредиттелген зертханалар арқылы міндетті бақылауды көздейді. Бұл талапқа сай келмейтін және «көлеңкелі» өнімдердің шығарылуын болдырмауға, сондай-ақ жылыту құрылғыларын пайдалану қауіпсіздігін арттыруға мүмкіндік береді.
Жаңа талаптарды енгізу саланың дамуына қазірдің өзінде әсер етуде. Өндірушілердің бағалауынша, оның ішінде "Сантехпром" ЖШС, "Valtherm" ЖШС және салынып жатқан "Silumin of Qazaqstan" ЖШС кәсіпорны, өндіріс көлемі жылына 10 миллион секцияға дейін жетуі мүмкін. Бұл импортқа тәуелділікті азайтып, қазақстандық компаниялардың нарықтағы позициясын күшейтеді.
"Сантехпром" ЖШС бас директоры Владимир Крючков өз сөзінде меншікті сынақ зертханалары мен сертификаттау орталықтарын құрудың маңызына тоқталды:
Қазақстанда өз сертификаттау орталықтары мен сынақ зертханаларын құру – тұтынушының өнім сапасы мен қауіпсіздігіне сенімді болуы үшін аса маңызды қадам. Жылыту құрылғылары үшін бұл ерекше маңызды. Сондықтан ұлттық стандарты әзірлеу біз үшін басым бағыттардың бірі болды, – деді ол.
Жаңа стандарт бизнеске нақты жұмыс ережелерін береді, өнімді нарыққа шығаруды жеңілдетеді және өндірісті жаңғыртуға жағдай жасайды. Ал тұтынушылар үшін бұл бірыңғай сапа талаптарына сәйкес келетін сенімді әрі қауіпсіз жылыту құрылғыларын білдіреді.
