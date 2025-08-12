Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанда ЖИ технологияда аймақтық көшбасшы болуға мүмкіндік мол – сарапшы

Бүгiн, 16:48
101
Бөлісу:
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жасанды интеллектіні экономиканың нақты секторына енгізуді қолға алу қажеттігін айтты. Бұл экономиканы түбегейлі жаңғыртуға, еңбек өнімділігін арттыруға септігін тигізері анық. Astana HUB бас директорының кеңесшісі, IT-сарапшы Ілияс Мақашев ол үшін нақты қандай істер қолға алынуы қажеттігін түсіндірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Айтуынша, Президент атап өткен тапсырма – еліміздің технологиялық трансформациясының негізін қалаушы фактор.

Бұл бағытта үш негізгі қадам қажет деп санаймын. Кадрларды даярлау: Жоғары оқу орындары мен мектептерде ЖИ-мен жұмыс істеу дағдыларын оқыту бағдарламаларын кеңейту. Мейлі ол медицина, педагогика немесе инженерия болсын – әр сала маманы ЖИ құралдарын қолдана білуі керек. Инфрақұрылымды дамыту: Astana Hub тәжірибесін пайдалана отырып, ЖИ зерттеу орталықтарын, деректерді өңдеу хабтарын және бұлтты есептеу платформаларын құру. Салааралық интеграция: ЖИ шешімдерін өнеркәсіп, энергетика, агроөнеркәсіп және көлік секторы сияқты нақты салаларға енгізу үшін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетіктерін іске қосу, - деп түсіндірді ІТ-сарапшы.

Сонымен қатар маман аталған шаралар еңбек өнімділігін арттырады деп отыр.

Бұл шаралар тек еңбек өнімділігін арттырып қана қоймай, Қазақстанды Орталық Азиядағы ЖИ технологияларының көшбасшысы етуге мүмкіндік береді. Инновация – елдің бәсекеге қабілеттілігінің кепілі, ал Astana Hub осы процестің катализаторы болып қала береді, - дейді Ілияс Мақашев.

Еске салайық, Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен жасанды интеллектіні дамыту мәселелері жөнінде кеңес өтті. Мемлекет басшысы Қытай ұсынған Жасанды интеллектіні дамыту жөніндегі Дүниежүзілік ұйым құру бастамасына қолдау білдірді.

Сондай-ақ ІТ-сарапшы Данабек Қалиаждаров 4,8 трлн долларлық ЖИ нарығында Қазақстанның орны қандай болатынын айтты.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматы облысында алып тас туристі басып қалды
Келесі жаңалық
“Елдің үштен бірі жастар”: Олардың мамандық таңдауда жиі жіберетін қателіктері қандай?
Өзгелердің жаңалығы