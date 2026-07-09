Қазақстанда жас журналистерге арналған цифрлық платформа іске қосылды
Жаңа сайт оқушыларға материал оқумен қатар, контент әзірлеуге де мүмкіндік береді.
Елімізде балаларға арналған ұлттық контентті дамытуға баса мән беріліп келеді. Балалар мен жасөспірімдерге арналған, 96 жылдық тарихы бар республикалық «Ұлан» газеті ulandigital.kz цифрлық платформасын іске қосты.
Жаңа сайт оқушыларға материал оқумен қатар, контент әзірлеуге де мүмкіндік береді. «Хат жазамын» бөлімі арқылы жас авторлар өз мақалаларын, өлеңдерін және басқа да шығармашылық жұмыстарын редакцияға бірнеше минут ішінде жолдай алады. Ай сайын белсенді қатысушылар арасынан үздік тілші анықталып отырады.
Платформада балаларға журналистиканың негіздерін жеңіл тілмен түсіндіретін медиа мектеп те бар. Онда балалар ақпаратпен жұмыс істеудің қыр-сырын меңгеріп, материал әзірлеу және кәсіби этика негіздерімен танысады. Ал «Ержеттім… Бойжеттім…» айдары жасөспірімдермен ашық әрі сенімді байланыс орнатуға арналып, мұнда редакция әр жазбаны жеке қарайды, әрі жолданған хаттар жарияланбайды.
Платформа толықтай қазақ тілінде әзірленіп, балаларға арналған қауіпсіз цифрлық орта ретінде жұмыс істейді. Сайтта сыртқы жарнама орналастырылмаған. Пайдаланушылар редакция туралы ақпаратпен танысып, тікелей байланыс орната алады, сондай-ақ газеттің баспа және PDF нұсқасына жазылуға болады.
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