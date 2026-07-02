Қазақстанда жарты жылда 580 келі синтетикалық есірткі тәркіленді
Жыл басынан бері 1885 есірткі қылмысы анықталып, 15 есірткі зертханасы жойылды.
2026 жылдың алғашқы жартыжылдығында еліміздің ішкі істер органдары 1885 есірткі қылмысының жолын кесті. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5 пайызға көп. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында мәлім болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ІІМ мәліметінше, осы кезеңде 6 ұйымдасқан қылмыстық топтың, оның ішінде бір трансұлттық топтың қызметі тоқтатылды. Сонымен қатар 9 ұйымдастырушы мен 29 белсенді қатысушы ұсталды.
Құқық қорғау органдары синтетикалық есірткіге қарсы күреске ерекше назар аударып отыр. Ведомствоның мәліметінше, елде мефедрон, альфа-PVP және «тұз» деп аталатын синтетикалық есірткілерге сұраныс әлі де жоғары.
Жылдың алғашқы алты айында заңсыз айналымнан 580 келі синтетикалық есірткі тәркіленді. Салыстырмалы түрде айтсақ, 2025 жылдың осы кезеңінде бұл көрсеткіш 574 келіні құраған.
ІІМ синтетикалық есірткі өндірісі барған сайын ауылдық жерлерге ауысып жатқанын атап өтті. Жойылған 15 есірткі зертханасының шамамен 70 пайызы шалғай ауылдарда орналасқан.
Сонымен қатар 12 тоннадан астам прекурсор тәркіленді. Ведомствоның бағалауынша, осы химиялық заттардың көмегімен 1,5 тонна синтетикалық есірткі өндіруге болатын еді.
Олардың көмегімен 1,5 тонна синтетикалық есірткі дайындалуы мүмкін еді. Бұл улы заттар халыққа жеткен жоқ. Демек, мыңдаған адамның өмірі мен денсаулығы сақталып қалды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде синтетикалық есірткінің бағасы 25 мың теңгеден 35 мың теңгеге дейін қымбаттап, тапшылығы байқала бастады. Сондай-ақ оларды тасымалдауда және интернет-дүкендер арқылы сатуда қиындықтар туындап отыр, – деді ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары, полиция полковнигі Қуандық Әлжанов.
Министрлік мәліметінше, бақылаудың күшеюі, интернет-платформалардың бұғатталуы және прекурсорларды жеткізу арналарының жолын кесу салдарынан есірткі бизнесінің бір бөлігі көрші елдерге ауыса бастаған.
Ең оқылған:
- ҰҚК Жақсылық Омардың қалай ұсталғанын көрсетті
- Түркістанда мұғалімдерден пара алған экс-директор қамауға алынды
- Алматыда жеке үйдің жертөлесінен полиэтиленге оралған ер адамның мәйіті табылды
- Әлем чемпионаты: Холанд Норвегияны құтқарды, Мбаппе жаңа рекорд орнатты
- 5 жыл бойы қашып жүрген қазақстандық әйел Түркияда ұсталды