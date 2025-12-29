Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстанда Жаңа жыл алдында ауа райы күрт өзгереді

Бүгiн, 15:44
Синоптиктер алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Алдағы күндері суық антициклонның орнын оңтүстіктен келетін жылы циклон басады. Оңтүстңк өңірлерде 30–31 желтоқсанда ауа температурасы 5–15° жетіп, күн күрт жылынады. Ал кей өңірде қар жауып, боран соғуы ықтимал. 

30–31 желтоқсанда Ақмола, Павлодар, Қарағанды облыстарында және Ұлытау облысында жауын-шашын жаңбыр түрінде басталып, кейін қарға ауысады. Ал ҚР оңтүстігінде жауын-шашын негізінен жаңбыр түрінде болжанады. Республика бойынша көктайғақ, тұман, желдің екпіні күшейеді. 30 желтоқсанда елдің солтүстігі мен орталығында, 30–31 желтоқсанда шығыс өңірлерде ауа температурасы күндіз 2° аяздан 3° жылуға дейін көтеріледі деп күтіледі. Республиканың оңтүстігінде 30–31 желтоқсанда ауа температурасы 5–15° жылуға жетеді, - деп жазылған "Қазгидромет" РМК хабарламасында. 

