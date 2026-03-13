Қазақстанда Жаңа Конституция жобасын түсіндіру науқаны аясында 23 мыңнан астам кездесу өтті
Іс-шаралар елдің барлық өңірлерінде – қалалар мен ауылдық елді мекендерде, кәсіпорындарда, білім беру ұйымдарында және қоғамдық алаңдарда өтті.
Қазақстанда Жаңа Конституция жобасына арналған ауқымды ақпараттық-түсіндіру науқаны аяқталды. Ел бойынша 23 мыңнан астам кездесу өткізілді, оған 5,4 миллионнан астам адам қатысты. Түсіндіру жұмыстарына республикалық және өңірлік деңгейдегі 4730 спикер тартылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шаралар елдің барлық өңірлерінде – қалалар мен ауылдық елді мекендерде, кәсіпорындарда, білім беру ұйымдарында және қоғамдық алаңдарда өтті. Науқанның негізгі мақсаты – азаматтарға Конституция жобасының негізгі ережелері туралы жан-жақты түсіндіру және туындаған сұрақтарға жауап беру.
Әртүрлі әлеуметтік және кәсіби топтармен жұмысқа ерекше көңіл бөлінді. Мысалы, жастар үшін шамамен 1,5 миллион адамның қатысуымен 4 900 кездесу өткізілді, ал кәсіпорындардың еңбек ұжымдарында 1,2 миллион адамның қатысуымен 4 200 кездесу өтті.
Науқанды үйлестіруді Жаңа Конституцияны қолдау жөніндегі Жалпыұлттық коалиция жүзеге асырды, ол саяси партияларды, Парламент пен мәслихат депутаттарын, азаматтық қоғам өкілдерін және сарапшылар қауымдастығын біріктірді.
Біздің міндетіміз – адамдардың Конституция жобасымен жан-жақты танысуына, сұрақтар қоюына және өз пікірін қалыптастыруына мүмкіндік беру. Референдумға қатысу ұсынылып отырған өзгерістерді түсіну негізінде саналы болуы маңызды, – деп атап өтті Коалиция өкілдері.
Кездесулер барысында Негізгі заң жобасының негізгі ережелері талқыланды – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, әлеуметтік әділеттілік мәселелері, Парламент пен жергілікті өкілді органдардың рөлі, сондай-ақ мемлекет пен қоғамның экологиялық жауапкершілігі.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, өткізілген науқан қоғамның кең қабатын қамтуға және азаматтардың маңызды мемлекеттік шешімді қабылдау процесіне саналы түрде қатысуына жағдай жасауға мүмкіндік берді.
