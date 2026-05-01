Қазақстанда ұлттық мал шаруашылығы экспедициясы басталды
Экспедиция 10 өңірді қамтып, мал шаруашылығы саласының нақты жағдайын зерттеуге бағытталған.
Астанада Turan қазақстандық мал өсірушілер қауымдастығының далалық білім беру медиа жобасы – Dala.Camp ұлттық мал шаруашылығы экспедициясы басталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алғаш рет реалити-шоу форматында оқытуды, салалық талдауды және контент өндірісін біріктіретін экспедиция 16 мамырға дейін жалғасады және еліміздің кем дегенде 10 аймағын қамтиды.
Экспедиция бағыты еліміздің негізгі мал шаруашылығы өңірлері – Павлодар облысы, Абай, Шығыс Қазақстан, Жетісу, Алматы, Түркістан облысы, Қызылорда, Ұлытау, Қостанай және Ақмола облыстары арқылы өтеді.
16 күн ішінде қатысушылар 6000 шақырымнан астам жол жүріп өтіп, репродукция мен жемшөп өндіруден бастап бордақылау мен өңдеуге дейінгі саланың әртүрлі бағыттарындағы 10 үлгілі фермерлік шаруашылыққа барады.
Жоба сарапшыларды, ветеринарларды, механиктерді және медиа топты қоса алғанда, 40-қа жуық қатысушы мен сарапшылар тобын біріктіреді. Сапар барысында мал шаруашылығының нақты экономикасын терең зерттеу жоспарланып отыр: қатысушылар далада жұмыс істеп, өндірістік процестерді зерттейді, шаруашылық иелерімен және салалық сарапшылармен тікелей өзара іс-қимыл жасайды.
Сонымен қатар қатысушылардың идеялары мен ұсыныстарын үнемі талдауды, сондай-ақ маршрут барысында сарапшылармен жеке жұмысты қамтитын менторлық қолдау қарастырылған.
Нәтижесінде экспедиция мүшелері өз білімдерін арттырып қана қоймай, салаға кіру нүктелері, экономикалық модельдер және өз жобаларын іске қосу мүмкіндіктері туралы нақты түсінік қалыптастыруы керек.
Dala.Camp экспедициясы – бұл Қазақстанның мал шаруашылығының нақты жай-күйін, мықты шаруашылықтарды, жүйелі проблемалар мен өсу нүктелерін көрсетуге арналған ұлттық далалық медиа жоба. Экспедиция бағыты қатысушылар сала туралы тұтас түсінікке ие болатындай етіп құрылған. Сапар барысында олар етті және сүтті мал шаруашылығын, қой, жылқы, түйе шаруашылығын, жемшөп пен өңдеуді зерттейді. Формат дәрістерді емес, «даладағы» жұмысты – шаруашылықтардың экономикасын күнделікті талдау, олардың иелерімен қарым-қатынас жасау және бизнес-модельдерді талдауды қамтиды, – деді Turan қауымдастығының басқарма төрағасы, «Береке» фермасының басшысы және Dala.Camp қауымдастығының негізін қалаушы Жәнібек Кенжебаев
Оның айтуынша, экспедиция фермерлерді, инвесторларды, сарапшыларды, мемлекет пен қоғамды болашақ Қазақстанның стратегиялық саласы ретінде мал шаруашылығының жаңа күн тәртібіне біріктіруге арналған.
Жетекші зерттеу университеті осындай далалық жобаға стратегиялық серіктес ретінде қатысады.
Қазақстан – әлеуеті бойынша әлемдегі ірі мал шаруашылығы елдерінің бірі. Nazarbayev University салада тікелей жұмыс істей алатын ғылыми құзыреттерге ие: биотехнология, эмбриондармен жұмыс істеу технологиялары, жануарлардың өнімділігін арттыру, өңдеу, жерлерді мониторингілеу. Әлемнің жетекші университеттері ұзақ уақыт бойы нақты сектормен жұмыс істейді: олар далаға, өндіріске, индустрияға шығады. Бүгін Nazarbayev University және NU Impact Foundation бұл қадамды Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласында жасап жатыр. Экспедиция құрамында біздің экожүйеміздің зерттеушілері, биологтары мен стартаптары бар, олар саланың ішінен қалай жұмыс істейтінін көруге, тыңдауға және түсінуге барады. Бұл ғылым мен агроөнеркәсіп арасындағы тақырыптық талқылауға бағытталған алғашқы қадам, – деп атап өтті NU Impact Foundation басқарма төрағасы Саят Нүсіпов.
Маршрут аясында қатысушылар Қазақстан тарихы мен мәдениетінің маңызды нысандарын аралайды, бұл экономикалық күн тәртібін ел мен оның өңірлерінің контекстімен байланыстыруға мүмкіндік береді. Олардың қатарында Баянауыл ұлттық паркі, Үлбі тауы, Шарын каньоны, Алакөл көлі, Алтынемел ұлттық паркі, Торғай трикветрі бар.
Экспедиция жаңа шешімдер мен саланың ұзақ мерзімді дамуының бастапқы нүктесі ретінде қарастырылады. Ұйымдастырушылар жоба салаға деген қызығушылықты арттырады, инвесторлар мен серіктестердің назарын аударады және мал шаруашылығы, өңдеу және экспорт саласындағы жаңа жобаларды іске қосуға серпін береді деп сенеді.
