Қазақстанда ҰБТ жүйесі өзгертілмек

Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек Ұлттық бірыңғай тестілеудің мазмұны мен әдістемесі жаңғыртылатынын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Министрдің айтуынша, Мемлекет басшысы әлемдегі ең көне ғылыми орталықтардың бірі – Смитсон институтының басшылығымен кездесті. “Болашақ” бағдарламасы арқылы қазақстандық ғалымдар мен зерттеушілер осы беделді орталықта білім алу мүмкіндігіне ие болады.
Смитсон институты – әлемдегі ең ірі мәдени, білім беру және ғылыми-зерттеу кешені. Оның құрамында 21 мұражай мен галерея, 14 ғылыми және білім беру орталығы бар. Қазақстандық ғалымдар үшін бұл жаңа мүмкіндіктердің есігін ашады, – деп жазды министр Telegram-дағы каналында.
Сонымен бірге ETS (Educational Testing Service) ұйымының басшылығымен келіссөздер жүргізілген. Саясат Нұрбектің айтуынша, осы ұйым сарапшыларының қатысуымен арнайы жұмыс тобы құрылып, ҰБТ жүйесі халықаралық стандарттарға сәйкес түбегейлі жаңартылады.
ETS – тестология саласындағы ең беделді ұйым. Олардың тәжірибесі негізінде Қазақстандағы Ұлттық бірыңғай тестілеудің мазмұны мен әдістемесі терең жаңғыртылады, – деді министр.
Еске салсақ, министр Президенттің Educational Testing Service (ETS) компаниясы және Смитсон институты жетекшілерімен кездесулері жөнінде пікір білдіріп, елімізде келесі жылдан бастап арнайы тағылымдама бағдарламасы ашылатынын хабарлаған болатын.