Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Қазақстанда травматология мен ортопедияға MISSO роботтық жүйесі енгізілді

Бүгiн, 06:35
248
Бөлісу:
Денсаулық сақтау министрлігі
Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық травматология және ортопедия ғылыми орталығында ортопедиялық операцияларды жоспарлау және жүргізуге арналған MISSO роботтандырылған хирургиялық жүйесі енгізілді. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігінен мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Іс-шараға Үндістанның Қазақстандағы Елшісі Сайлас Тангал қатысып, екіжақты медициналық технологиялар саласындағы ынтымақтастықты атап өтті. ҰҒТОО директоры Олжас Бекарисов жүйенің хирургиялық дәлдікті арттырып, жоғары технологиялық ортопедиялық көмек мүмкіндіктерін кеңейтетініне тоқталды.

Қазақстанда жыл сайын эндопротездеуге қажеттілігі 120 мыңнан асатын пациенттің 18 мыңға жуығы операциядан өтеді, ал роботтық технологиялар емдеудің сапасы мен стандартын жақсартуға бағытталған.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Илон Маск OpenAI мен Microsoft корпорациясынан 134 млрд доллар талап етуде
Келесі жаңалық
18 қаңтарға арналған валюта бағамы
Өзгелердің жаңалығы