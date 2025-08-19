Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Қазақстанда теміржол желісінің 57%-ы тозған

Бүгiн, 10:10
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Үкімет отырысында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев елімізде теміржол желісінің 57%-ы тозғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Теміржол желісінің жалпы пайдалану ұзындығы 16 мың шақырым. Тозу деңгейі - 57 пайыз, - деді министр.

Сауранбаевтың айтуынша, бұл пойыздардың қозғалыс жылдамдығы мен қауіпсіздігіне әсер етеді. Инфрақұрылым мүмкіндіктері толық шегінде жұмыс істеп тұр.

Осы проблемаларды шешу үшін 2029 жылға дейін 5 мың км жаңа жол құрылысы мен модернизация жүргізіліп,11 мың км жол жөнделіп жатыр, - деп айтты Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Үкіметте.

