Қазақстанда телеарналар мен радио жұмысы 14 сағатқа тоқтайды: Себебі белгілі болды
Техникалық жұмыстар бүкіл ел бойынша спутниктік, цифрлық эфирлік және аналогтық телерадио хабарларын тарату желілерін қамтиды.
3 Қараша 2026, 08:15
БӨЛІСУ
3 Қараша 2026, 08:153 Қараша 2026, 08:15
142Фото: depositphotos.com
4 қарашада Қазақстан аумағында телеарналар мен радиостанциялардың хабар таратуы уақытша тоқтатылады. Бұған жоспарлы профилактикалық жұмыстар себеп. Бұл туралы «Қазтелерадио» компаниясы хабарлады.
Техникалық жұмыстар бүкіл ел бойынша спутниктік, цифрлық эфирлік және аналогтық телерадио хабарларын тарату желілерін қамтиды.
Хабар тарату Астана уақытымен сағат 03:00-ден 17:00-ге дейін тоқтатылады.
Компанияның мәліметінше, профилактикалық жұмыстар телерадио хабарларын тарату желілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін жүргізіледі.
Ең оқылған:
- Қар мен жаңбыр: Синоптиктер алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын ұсынды
- Германияда жұмысшылар жалақыны 5 пайызға арттыруды талап етуде
- Ақмола облысында жол апатынан үш адам қаза тапты
- Испания үкіметі пойыз апатынан зардап шеккендерге өтемақы төлейді
- Жаңбыр, қар және тұман: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды