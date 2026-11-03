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  • Қазақстанда телеарналар мен радио жұмысы 14 сағатқа тоқтайды: Себебі белгілі болды

Қазақстанда телеарналар мен радио жұмысы 14 сағатқа тоқтайды: Себебі белгілі болды

Техникалық жұмыстар бүкіл ел бойынша спутниктік, цифрлық эфирлік және аналогтық телерадио хабарларын тарату желілерін қамтиды.

3 Қараша 2026, 08:15
АВТОР
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depositphotos.com 3 Қараша 2026, 08:15
3 Қараша 2026, 08:15
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Фото: depositphotos.com

4 қарашада Қазақстан аумағында телеарналар мен радиостанциялардың хабар таратуы уақытша тоқтатылады. Бұған жоспарлы профилактикалық жұмыстар себеп. Бұл туралы «Қазтелерадио» компаниясы хабарлады.

Техникалық жұмыстар бүкіл ел бойынша спутниктік, цифрлық эфирлік және аналогтық телерадио хабарларын тарату желілерін қамтиды.

Хабар тарату Астана уақытымен сағат 03:00-ден 17:00-ге дейін тоқтатылады.

Компанияның мәліметінше, профилактикалық жұмыстар телерадио хабарларын тарату желілерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз ету үшін жүргізіледі.

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