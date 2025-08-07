Қазақстанда тарифтер 20-30%-ға қымбаттайды

2026 жылы Қазақстанда коммуналдық қызмет тарифтері орта есеппен 20-30%-ға қымбаттайды. Бұл туралы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің төрағасы Тимур Қосымбаев Үкіметте өткен брифингте айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, тарифтердің күрт өсуіне жол бермеу үшін ұлттық жоба аясында арнайы тежеу тетігі енгізілген. Бұл механизм мемлекеттік субсидиялар арқылы жүзеге асады.
Инфрақұрылымды жаңғыртуға бағытталған инвестициялар екінші деңгейлі банктер, "Бәйтерек" холдингі, Қазақстанның Даму Банкі (ҚДБ), сондай-ақ бюджет және халықаралық қаржы ұйымдарының несиелері арқылы қаржыландырылады. Ал негізгі қарыз бен пайыздық мөлшерлеменің бір бөлігі тарифке қосылады, - деп айтты Қосымбаев.
Үкімет тарифтердің шектен тыс өсуінің алдын алу мақсатында пайыздық мөлшерлеменің қалған бөлігін республикалық бюджет есебінен мемлекет субсидиялайды.
Нәтижесінде несие бойынша 10% сыйақы тариф құрамына кіреді, ал қалғаны — субсидия арқылы жабылады, - деп түсіндірді ол брифингте.
Қосымбаевтың айтуынша, осылайша алдағы жылы тарифтердің орташа жылдық өсімі 20–30% шамасында болады.
