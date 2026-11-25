Қазақстанда тағы бір сала мамандарының жалақысы кемінде 25 пайызға өседі
Өзгеріс 5 желтоқсаннан бастап күшіне енеді.
2026 жылғы 19 қарашадағы Үкімет қаулысымен азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын ұйымдар мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесіне өзгерістер енгізілді.
Атап айтқанда, орман шаруашылығы және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар мамандарының лауазымдық айлықақысын кемінде 25 пайызға көтеру көзделген.
Сонымен қатар орман шаруашылығы функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардың қызметкерлеріне де лауазымдық айлықақысын көтеру құқығы беріледі. Ол үшін кәсіпорындар республикалық бюджеттен қаржыландырылып, ауылдық елді мекендерде орналасуы қажет.
Бұған дейін республикалық бюджеттен қаржыландырылатын ұйымдардағы ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін мамандардың лауазымдық айлықақысын көтеру нормасы денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария салаларының қызметкерлеріне ғана қолданылған.
Үкімет қаулысы 2026 жылғы 5 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
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