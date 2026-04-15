Қазақстанда шетелден алимент өндіріп алу тәртібі жеңілдетілді
Хаттама трансшекаралық жағдайларда алимент өндіріп алудың тиімділігін арттыруға және балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды күшейтуге бағытталған.
Қасым-Жомарт Тоқаев азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияға өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Мемлекет басшысы "1993 жылғы 22 қаңтардағы Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы конвенцияға өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды, – делінген хабарламада.
Хаттаманың негізгі жаңашылдығы – кәмелетке толмаған балаларға алимент өндіру туралы сот бұйрықтарын (сот бұйрығын шығару туралы ұйғарымдарды) ТМД Минск конвенциясына қатысушы мемлекеттердің аумағында тануға және мәжбүрлеп орындауға жататын сот актілерінің тізбесіне енгізу болып табылады:
- сот бұйрықтарын мәжбүрлеп орындау туралы өтінішхаттарды беру тәртібі біріздендіріледі;
- ұсынуға қажетті құжаттар тізбесі белгіленеді;
- борышкердің тиісінше хабардар етілуін растау талабы енгізіледі;
- тиісті түрде хабарланбаған жағдайда бас тартудың қосымша негізі көзделеді, бұл тараптардың процестік кепілдіктерінің сақталуын қамтамасыз етеді.
Хаттама трансшекаралық жағдайларда алимент өндіріп алудың тиімділігін арттыруға және балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды күшейтуге бағытталған.
