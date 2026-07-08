Қазақстанда "Шабыт" шығармашыл жастар байқауына өтінім қабылдау басталды
Биыл байқауға алғаш рет "Астанаға арнау" арнайы бағыты қосылды.
"Шабыт-2026" шығармашыл жастар байқауына өтінім қабылдау басталды, оның аясында алғаш рет "Астанаға арнау" арнайы бағыты енгізілді.
Бұл туралы Қазақстан Жазушылар одағының баспасөз қызметі хабарлады.
Бұл бағыт Астана мен оның тарихына, бүгінгі келбеті мен болашағына арналған шығармаларды қолдауға бағытталған
Астанаға арналған әннің авторы немесе елорданың рухын, көркін және жарқын болашағын жырлайтын жаңа туынды жазған кез келген талант иесі "Астана туралы әндер" номинациясы бойынша байқауға қатыса алады, – делінген хабарламада.
Байқауға қатысу үшін оның ресми сайты арқылы онлайн өтінім беріп, өз шығармасын жолдауы қажет.
Байқауға қатысу талаптары мен ережелерімен жоғарыда көрсетілген ресми сайттан танысып, өтінім онлайн жолдауға болады.
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