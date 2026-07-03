Павлодар облысында жаңа гидрометаллургия комбинаты 500 жұмыс орнын ашады
Павлодарда жоғары технологиялық гидрометаллургиялық комбинат салуды қаржыландыру бойынша ЕҚДБ-мен келісімге қол қойылды.
ЕҚДБ Қазақстанда жаңа алтын өңдеу зауытының құрылысына 300 млн доллар бөледі, деп хабарлайды BAQ.KZ.
ҚР Президенті жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесінің 38-пленарлық отырысы аясында Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев Еуропалық қайта құру және даму банкінің президенті Одиль Рено-Бассомен екіжақты кездесу өткізді.
Кездесу барысында Ерсайын Нағаспаев пен Одиль Рено-Бассо өнеркәсіп, құрылыс, өңірлік инфрақұрылымды дамыту және өзге де салалардағы ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Сондай-ақ Қазақстан мен ЕҚДБ арасындағы әріптестікті одан әрі кеңейту перспективаларына және экономиканың орнықты дамуына бағытталған жаңа инвестициялық жобаларды іске асыруға назар аударылды.
Кездесу қорытындысы бойынша Өнеркәсіп және құрылыс министрінің қатысуымен ЕҚДБ мен Solidcore Resources компаниясы арасында Ертіс гидрометаллургиялық комбинатын (ЕГМК) салуды қаржыландыру бойынша $300 млн көлеміндегі келісімге қол қойылды.
Жобаны іске асыру үшін ING, Société Générale және Abu Dhabi Commercial Bank бастаған коммерциялық банктер синдикатынан да $300 млн көлемінде қаржы тартылды.
Банктің қолдауымен «Павлодар» арнайы экономикалық аймағында Қазақстандағы алғашқы жоғары технологиялық толық циклді гидрометаллургиялық зауыт іске қосылады. Кәсіпорында қысыммен тотықтыру әдісі арқылы құрамында алтыны бар қиын байытылатын концентраттар өңделеді.
Гидрометаллургиялық комбинаттың өндірістік қуаты жылына 300 мың тоннаға дейін алтын құрамды концентратты өңдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар кәсіпорын жыл сайын доре қорытпасы түрінде 500 мың унцияға дейін алтын өндіре алады.
Жобаны іске асыру нәтижесінде шамамен 500 тұрақты жұмыс орны ашылады.
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