Қазақстанда құны 17,7 млн теңгелік күрделі операция МӘМС есебінен жасалды
Қазан айында дің жасушаларын трансплантациялау отасының толық құнын әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры өтеген.
Дің жасушаларын трансплантациялау – медициналық көмектің ең күрделі әрі қымбат түрлерінің бірі. Қазан айында осындай бір операцияның құны 17 684 387 теңгені құрады. Шығынның толық сомасы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) есебінен төленді. Бұл туралы Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры мәлімдеді.
2026 жылдың алғашқы тоғыз айында Қазақстанда балаларға дің жасушаларын трансплантациялау бойынша 36 операция жасалды.
Мұндай күрделі оталар қан мен сүйек кемігінің ауыр ауруларын емдеу кезінде қолданылады. Трансплантация аурудың немесе қарқынды емнің салдарынан бұзылған қан түзу жүйесін қалпына келтіруге мүмкіндік береді.
Медициналық көрсетілімдерге қарай науқасқа өзінің дің жасушалары немесе донордың жасушалары трансплантацияланады. Процедура арнайы дайындықты, жоғары технологиялық жабдықты және ұзақ уақыт медициналық бақылауды қажет етеді.
Қордың мәліметінше, медициналық көрсетілім болған жағдайда қымбат емнің шығыны МӘМС жүйесі арқылы өтелуі мүмкін. Ал 18 жасқа дейінгі балалар сақтандырылған азаматтардың жеңілдік санатына кіреді. Олар үшін жарналарды мемлекет төлейді.
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