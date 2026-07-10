Қазақстанда қияр, қызанақ, ет және жұмыртқа арзандады

2026 жылғы 8 шілдедегі жағдай бойынша елде бірқатар әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы төмендеді.

10 Шілде 2026, 17:02
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 10 Шілде 2026, 17:02
10 Шілде 2026, 17:02
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Қазақстанда бір апта ішінде әлеуметтік маңызы бар бірқатар азық-түлік тауарларының бағасы төмендеді, деп хабарлайды BAQ.KZ

Ұлттық статистика бюросының хабарлауынша, Қазақстанда ең көп арзандағаны қияр болды. Ол 6,5%-ға арзандаған. Сондай-ақ келесі тауарлардың да бағасы төмендеді:

  • қызанақ (-4,1%);

  • сәбіз (-2,1%);

  • сүйексіз сиыр еті мен жұмыртқа (әрқайсысы -0,6%-дан);

  • сүйекті сиыр еті (-0,3%);

  • балық (-0,1%).

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының жалпы баға деңгейі бір апта ішінде Қызылорда мен Жезқазғанда (-0,4%-ға), Петропавл, Өскемен, Қарағанды, Түркістанда (әрқайсысында -0,2%-дан), Алматыда (-0,1%-ға) төмендеді. Ал Астана, Шымкент, Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Павлодар, Семей және Тараз қалаларында баға бұрынғы деңгейінде сақталды, – деп атап өтті мамандар.

Олардың мәліметінше, Қазақстан бойынша қиярдың орташа бағасы келісіне 549 теңгені құрады. Ал ең арзан қияр Атырауда сатылуда - келісіне 365 теңге.

Бюро сонымен қатар бірінші санатты жұмыртқаның он данасының орташа құны 563 теңге болғанын хабарлады. Ең арзан жұмыртқа Қызылордада сатылады - он данасы 460 теңге.

Ал Қазақстанда ақталған күріштің орташа құны келісіне 533 теңгеге жетті. Күріштің ең төменгі бағасы Қызылордада тіркелді - келісіне 456 теңге. 

 

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