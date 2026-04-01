Қазақстанда қауіпті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау қағидаларына өзгерістер енгізілді
Құжат техникалық сипатқа ие және заңнаманы ЕАЭО талаптарына, атап айтқанда көлік құралдарының рұқсат етілген салмақтарына, осьтік жүктемелеріне және габариттеріне сәйкестендіруге, сондай-ақ мүше мемлекеттер арасындағы көлік логистикасын дамытуға бағытталған.
Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі автомобиль көлігімен қауіпті, ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды реттеуге бағытталған бұйрық қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ ведомствоның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Бұйрық аясында келесі бағыттарды реттейтін бірқатар қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді:
автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау;
ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру;
автокөлік құралдарының рұқсат етілген параметрлері.
Қауіпті жүктерді тасымалдау
ДОПОГ талаптарына сәйкес «E» санатындағы тоннельдер арқылы өту тәртібі қосымша реттелді. Мұндай тоннельдер арқылы қауіпті жүктерді тасымалдауға шектеулер белгіленіп, сондай-ақ тасымалдаушыларға балама бағыттарды алдын ала айқындау міндеті бекітілді.
Ірі габаритті және ауыр салмақты тасымалдарды жүзеге асыру кезінде салмақ-габарит параметрлерін бақылау
Рұқсат етілген салмақ және габарит параметрлері асқан жағдайда қозғалысты жалғастыру шарттары нақтыланды. Оның ішінде нақты жүріп өткен және алда жүретін бағыт аумақтары үшін алымдарды төлеу тәртібі белгіленді.
Мемлекеттік қызметтер
Арнайы рұқсаттарды беру бойынша мемлекеттік қызмет көрсету тетігі жаңартылды — қызмет өтініш берушінің тіркелген жері бойынша «электрондық үкімет» порталы арқылы көрсетіледі.
Сондай-ақ рұқсаттардың қолданылу мерзімдері қайта қаралды:
5 сапарға дейін — 45 күнтізбелік күнге дейін;
6-дан 10 сапарға дейін — 90 күнге дейін;
одан көп сапар болған жағдайда — 6 айға дейін.
Көлік құралдарының рұқсат етілген параметрлері
Осьтер арасындағы қашықтық пен дөңгелек түрлерін ескере отырып, осьтік жүктеме нормалары жаңартылды. Жақын орналасқан осьтер тобы ұғымы енгізіліп, жүктемені бөлу тәртібі белгіленді. Дөңгелектердің түріне байланысты осьтік жүктемелердің рұқсат етілген деңгейі бұрынғы талаптармен салыстырғанда ұлғайтылды, бұл оське түсетін жүктемесі жоғары жүктерді тасымалдауға мүмкіндік береді.
Қабылданған өзгерістер жол қозғалысы қауіпсіздігін арттыруға, автомобиль жолдарын сақтауға және тасымалдау қызметін реттеуді жетілдіруге бағытталған.
Бұйрық 2026 жылғы 25 сәуірден бастап күшіне енеді.
